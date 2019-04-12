Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов признан автор гола и ассиста в матче "Ливерпуль" – "Порту"
Лидер мерсисайдцев стал героем встречи с "драконами" в Лиге чемпионов
Официальный сайт УЕФА назвал лучшего игрока недели по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. Почетное звание досталось лидеру английского "Ливерпуля" Роберто Фирмино. В матче с "Порту" (2:0) бразилец отметился забитым мячом и результативной передачей.
27-летний Фирмино обошел в голосовании Сон Хын Мина ("Тоттенхэм"), Френки де Йонга ("Аякс") и Жерара Пике ("Барселона").
Напомним, что в другом четвертьфинальном матче "Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" – 1:0, а единственный гол в матче забил Люк Шоу в свои ворота. Арбитру даже пришлось прибегнуть к помощи VAR, чтобы определить не был ли забит мяч с нарушением правил.
В параллельном матче "Ювентус" и "Аякс" расписали мировую . На гол Криштиану Роналду хозяева поля ответили точным ударом Давида Нереса.
Также мы сообщали, что лондонский "Тоттенхэм" минимально обыграл "Манчестер Сити" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Дважды в матче главный арбитр встречи прибегал к помощи VAR – сначала назначил пенальти в пользу гостей, а затем засчитал гол хозяев поля.
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