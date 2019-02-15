Лучшим игроком недели в Лиге Европы стал футболист "Наполи"

Испанский форвард забил гол и помог неаполитанцам обыграть "Цюрих"

Хосе Кальехон. Фото: AFP

Лучшим игроком недели в Лиге Европы стал футболист "Наполи" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6de/507/5c66de507ad46.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6de/507/5c66de507ad46.jpg 2019-02-15T17:45:00+02:00 Футбол Испанский форвард забил гол и помог неаполитанцам обыграть "Цюрих"

Нападающий "Наполи" Хосе Кальехон признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Испанский футболист в первом матче 1/16 финала против "Цюриха" отметился голом и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1. Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов признали защитника "Тоттенхэма".

В борьбе за звание лучшего игрока недели Кальехон по итогам голосования опередил Росса Баркли ("Челси"), Рубена Собрино ("Валенсия") и Лудека Перница ("Виктория).

Ранее мы писали, что игроки "Динамо" и "Шахтера" не попали в символическую сборную недели Лиги Европы.

Напомним, "Динамо" на выезде сыграло вничью с греческим "Олимпиакосом" (2:2). Киевляне дважды по дозу матча оказывались в роли догоняющих, но сумели сравнять счет за минуту до финального свистка.

А "Шахтер" в Харькове выдал боевую ничью с "Айнтрахтом" (2:2). Здесь события разворачивались еще драматичнее. Команды обменялись голами в самом дебюте, а к 10-й минуте горняки уже остались в меньшинстве – две желтые карточки успел заработать Тарас Степаненко. Во втором тайме команды еще раз обменялись голами.

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