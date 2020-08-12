Лучший игрок матча "Шахтер" – "Базель" рассказал о боли в ноге и человеке, которому посвящает победу

Бразилец Тайсон, забивший гол и заработавший пенальти в победном матче "Шахтера" с "Базелем" 4:1, рассказал о том, кому посвящает этот выигрыш, а также поделился ожиданиями от полуфинала Лиги Европы с "Интером", который состоится 17 августа в Дюссельдорфе.

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- Тайсон, поздравляем с победой! Расскажи, за счет чего вам удалось так классно и результативно сыграть с "Базелем"?

- Спасибо. Думаю, все дело в нашей концентрации. Концентрации абсолютно всех, каждого из нас. Это очень важный момент. Поздравляю всю команду, весь наш коллектив! Также поздравляю Мистера, который работает с нами и делает все, чтобы эти победы происходили на футбольном поле. Сейчас нам нужно хорошо подготовиться к великому матчу – к полуфиналу с "Интером".

Тайсон / Фото: Reuters



- Что сказал Мистер в раздевалке?

- Он поздравил футболистов и весь наш коллектив. Конечно, этот результат важен для нас. Луиш Каштру проводит великолепную работу. "Шахтер" выиграл чемпионат, а сейчас достиг полуфинала Лиги Европы. Поздравляю Мистера с первым полуфиналом в этом турнире в его карьере! Будем продолжать работать, настроены побеждать и дальше, до самого конца.



- В этом сезоне ты не так часто бьешь по воротам, а тем более забиваешь мячи. Но в поединке с "Базелем" ты был буквально нацелен на владения оппонента. Часто бил, стал автором второго гола, а затем заработал пенальти. В чем причина?

- На самом деле в своей карьере я никогда не был футболистом, который постоянно забивает голы. Я больше отвечаю за ассисты. Очень важно также создать момент, помочь партнеру забить. Важен результат, и я рад, что мы его достигли. Хочу посвятить победу Исмаили. К сожалению, он травмировался. Это игрок, которого мне очень сильно не хватает. Победа также и для него.



- Что с твоей ногой?

- Почувствовал небольшую боль и дискомфорт, но ничего страшного. Мы приехали сюда, чтобы играть, и я буду продолжать это делать.



- Ты уже выступал в полуфинале еврокубков. Но сейчас в соперниках у "Шахтера" совсем другой клуб…

- Крайне важно хорошо подготовиться к следующему поединку. "Интер" – великолепная, сильнейшая команда, и будет очень сложно. Нам необходимо быть готовыми как никогда. Но мы ведь и ехали сюда не для того, чтобы отдыхать. Все игроки, конечно же, мечтают попасть в финал. К этой цели мы и будем идти. Думаю, в матче нет фаворита. Встречаются две сильные команды, и победить может любая. Настраиваемся на сложное противостояние, – цитирует Тайсона официальный сайт "Шахтера".

Реклама Тайсон. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

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Ранее мы писали, что Тайсон назван лучшим игроком матча "Шахтер" – "Базель". В тройку лучших футболистов поединка также вошли Мораес и Марлос.

Также мы рассказывали, что лидер "Шахтера" Тайсон установил рекорд Лиги Европы. 32-летний бразилец стал первым футболистом, забившим в семи разных сезонах этого евротурнира.

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Базель" (4:1)

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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