Львовские "Карпаты" поменяли культовую эмблему, избавившись от льва: фото нового лого клуба

Львовские "Карпаты" объявили о проведении ребрендинга и смене клубной эмблемы. Новое лого многострадальный клуб представил на своем официальном сайте. Напомним, ранее Украинская ассоциация футбола исключила "Карпаты" из Премьер-лиги за неявку на два матча. А перед этим появилась информация о долгах львовян в размере 5 миллионов долларов.

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Вот как выглядит новая эмблема "Карпат". Уже без льва

При этом предыдущий легендарный герб "Карпат" со львом, как сообщает сайт клуба, "никуда не исчезает". "Это главный символ клуба, его истории и достижений. Поэтому "Карпаты" решили передать его тем, кто больше заслуживает им владеть. Общественная организация "Ультрас Карпаты", объединяющая активных болельщиков "зелено-белых", отныне является полноправным владельцем прав на клубный герб", – заявили в ФК "Карпаты".

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"Карпаты" / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

"Я убежден, что дальше мы все будем плыть в одной лодке, имея одно общее видение, одну стратегию и одну цель. Вместе с вами, настоящими фанатами, которые всегда будут носить герб на сердце и никогда не переобуются, вместе с вашим доверием и поддержкой мы сделаем сильный клуб, которым будем гордиться", – говорит совладелец "Карпат" Олег Смалийчук

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Ранее мы писали, что руководство "Карпат" нашло тренера для выступления в низших дивизионах. Львовских футболистов будет тренировать бывший наставник молодежной команды Роман Гнатив.

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Также появилась информация, в каком дивизионе будут выступать "Карпаты" в следующем сезоне. Совладелец львовского клуба Олег Смалийчук заявил, что это будет Вторая лига.

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