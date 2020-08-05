Українська
$ 27,82
32,72
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Львовские "Карпаты" поменяли культовую эмблему, избавившись от льва: фото нового лого клуба

5 августа, 12:13

Олег Люлька Олег Люлька

Знаменитый клуб провел ребрендинг после исключения из украинской футбольной Премьер-лиги

Львовские "Карпаты" объявили о проведении ребрендинга и смене клубной эмблемы. Новое лого многострадальный клуб представил на своем официальном сайте. Напомним, ранее Украинская ассоциация футбола исключила "Карпаты" из Премьер-лиги за неявку на два матча. А перед этим появилась информация о долгах львовян в размере 5 миллионов долларов.

Реклама

Вот как выглядит новая эмблема "Карпат". Уже без льва

При этом предыдущий легендарный герб "Карпат" со львом, как сообщает сайт клуба, "никуда не исчезает". "Это главный символ клуба, его истории и достижений. Поэтому "Карпаты" решили передать его тем, кто больше заслуживает им владеть. Общественная организация "Ультрас Карпаты", объединяющая активных болельщиков "зелено-белых", отныне является полноправным владельцем прав на клубный герб", – заявили в ФК "Карпаты".

Реклама

"Карпаты"

"Карпаты" / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

"Я убежден, что дальше мы все будем плыть в одной лодке, имея одно общее видение, одну стратегию и одну цель. Вместе с вами, настоящими фанатами, которые всегда будут носить герб на сердце и никогда не переобуются, вместе с вашим доверием и поддержкой мы сделаем сильный клуб, которым будем гордиться", – говорит совладелец "Карпат" Олег Смалийчук

Читайте также: Из звезды YouTube – в директоры "Карпат": неожиданное назначение во львовском клубе

Ранее мы писали, что руководство "Карпат" нашло тренера для выступления в низших дивизионах. Львовских футболистов будет тренировать бывший наставник молодежной команды Роман Гнатив.

Реклама

Также появилась информация, в каком дивизионе будут выступать "Карпаты" в следующем сезоне. Совладелец львовского клуба Олег Смалийчук заявил, что это будет Вторая лига.

Смотрите обзор последней игры УПЛ-2019/2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Карпаты Львов эмблема ребрендинг
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблица
Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблицаФутбол
Федерация футбола Турции оставила супергероя из
Федерация футбола Турции оставила супергероя из "Динамо" в Высшей лиге из-за коронавирусаФутбол
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видео
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видеоФутбол
Форвард
Форвард "Динамо", избитый на квартире, пришел на шоу Усика с красоткой-женой: фотоФутбол
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" ЛуческуФутбол
Трансфер века в футболе:
Трансфер века в футболе: "Интер" расставил все точки над "і" в истории с переходом МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять