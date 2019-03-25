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Люксембург – Украина: когда начало и где смотреть

Сегодня, 11:08

Расписание трансляций отборочного поединка Евро-2020 на ТВ и в интернете

Мораес готовится открыть счет своим голам за сборную Украины
Мораес готовится открыть счет своим голам за сборную Украины. Фото: ФФУ
Люксембург – Украина: когда начало и где смотреть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/898/ea3/5c9898ea36c8d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/898/ea3/5c9898ea36c8d.png Футбол Расписание трансляций отборочного поединка Евро-2020 на ТВ и в интернете

В понедельник, 25 марта, сборная Украины проведет второй матч отбора Евро-2020 – против Люксембурга на его поле. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени. Если в предыдущей игре с Португалией ничья была успехом для команды Андрея Шевченко, то сегодня подобный исход будет равнозначен фиаско. Украине нужна только победа.

Напомним, напрямую в финальную часть Евро-2020 проходят обладатели первых двух мест в группе. На них претендуют Украина, Португалия и Сербия. Но Люксембург уже пообещал "покусать" грандов. "Люксембург может быть тем, кто решит судьбу первых мест. Мы, как и Литва, можем отобрать очки у кого-то из тройки фаворитов", – грозит тренер "карликовой" сборной Люк Хольц перед матчем с украинцами.

Где смотреть матч Люксембург – Украина (понедельник, 21:45)

  • канал "Футбол 1", в прямом эфире
  • сайт oll.tv (в подписке), в прямом эфире
  • онлайн Люксембург – Украина на segodnya.ua, текст, фото, видео
  • канал "Футбол 2" 26 марта в 10:20, повтор
  • канал "Футбол 1" 26 марта в 16:05, повтор
  • канал "Футбол 1" 27 марта в 11:30, повтор
  • канал "Футбол 2" 27 марта в 17:20, повтор

Как сообщалось ранее, сборной Украины в матче с Люксембургом не поможет Марлос. Также из-за травмы покинул расположение "сине-желтых" Кравец.

Как сказал "Сегодня" о матче с Люксембургом Олег Протасов: "С любым соперником можно нарваться на бомбу".

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Тег Сборная Украины, Евро-2020, сборная Люксембурга

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Сегодня|Спорт

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