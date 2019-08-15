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Мальчик без ног вручил "Ливерпулю" трофей за победу в Суперкубке УЕФА

Сегодня, 09:50

Трофей получил капитан команды – Джордан Хендерсон

Ливерпуль - обладатель Суперкубка УЕФА

Ливерпуль - обладатель Суперкубка УЕФА / Фото: Instagram

Мальчик с ограниченными возможностями Али Турганбеков принял участие в церемонии награждения после матча за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси". За трофей поборолись победители Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2018/19.

В захватывающем поединке "Ливерпуль" обыграл "Челси" в серии пенальти со счетом 5:4. Онлайн "Ливерпуль" – "Челси" был доступен в трансляции на нашем сайте. Али с рождения не имеет ног. Ребенок, проживающий в Казахстане, помог президенту УЕФА Александру Чеферину вручить трофей капитану "Ливерпуля" Джордану Хендерсону.

"Ливерпуль" – "Челси": видео всех голов и серии пенальти в матче за Суперкубок УЕФА

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Напомним, что впервые в истории матч за Суперкубок УЕФА доверили женщине-арбитру. Обслуживает поединок француженка Стефани Фраппар. Ей помогают Мануэла Николози и Мишель О’Нил. 

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Также мы писали, что у Суперкубка "Ливерпуль" – "Челси" есть "украинская" интрига: может пасть рекорд Олега Блохина. Легендарный экс-динамовец может лишиться звания лучшего снайпера Суперкубка УЕФА.

Смотрите, как "Челси" выиграл Лигу Европы-2019

Смотрите, как "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов-2019

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челси Ливерпуль суперкубок УЕФА

Источник: Сегодня|Спорт

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