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Малиновский отправится в Неаполь, а Роналду примет игроков из Генуя: расписание и результаты Серии А

29 октября, 11:06

Поединки чемпионата Италии – 10-й тур

Малиновский празднует дебютный гол за "Аталанту"

Малиновский празднует дебютный гол за "Аталанту" / Фото: Reuters

Сегодня, 29 октября, стартуют матчи 10-го тура чемпионата Италии. Второй "Интер", наступающий на пятки "Ювентусу" приедет в гости к "Брешии". В свою очередь, Роналду и компания останутся дома и сыграют с "Дженоа".

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Центральным поединком тура станет матч "Аталанты" Малиновского и "Наполи".

Вторник, 29 октября:

20:00 "Парма" – "Верона" ТВ: "Футбол 2"

22:00 "Брешия" – "Интер" ТВ: "Футбол 1"

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Среда, 30 октября:

20:00 "Наполи" – "Аталанта" ТВ: "Футбол 2"

22:00 "Кальяри" – "Болонья" (oll.tv)

22:00 "Лацио" –"Торино" (oll.tv)

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22:00 "Сампдория"- "Лечче" (oll.tv)

22:00 "Сассуоло"- "Фиорентина" (oll.tv)

22:00 "Удинезе" – "Рома" (oll.tv)

22:00 "Ювентус" – "Дженоа" ТВ: "Футбол 1"

Четверг, 31 октября:

22:00 "Милан" – "СПАЛ" ТВ: "Футбол 2"

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЮВЕНТУС972016-823
2 ИНТЕР971120-922
3 АТАЛАНТА962128-1420
4 НАПОЛИ952218-1117
5 РОМА944114-1116
6 ЛАЦИО943218-1015
7 КАЛЬЯРИ943213-815
8 ПАРМА941415-1313
9 ФИОРЕНТИНА933313-1212
10 БОЛОНЬЯ933312-1212
11 ТОРИНО932411-1211
12 МИЛАН93159-1310
13 УДИНЕЗЕ93155-1310
14 САССУОЛО830515-169
15 ВЕРОНА92346-89
16 ЛЕЧЧЕ922510-188
17 ДЖЕНОА922512-218
18 БРЕШИА82158-127
19 СПАЛ92167-167
20 САМПДОРИЯ91175-184

Напомним, чтоМалиновский был назван лучшим игроком "Аталанты" в матче против команды Зинченко.

Ранее мы писали, что беременная жена Малиновского совершила интимный ритуал перед игрой "Аталанта" – "Шахтер". Супруга украинца готовится сделать футболиста отцом.

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Аталанта Руслан Малиновский Ювентус

Источник: Сегодня|Спорт

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