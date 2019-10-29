Малиновский отправится в Неаполь, а Роналду примет игроков из Генуя: расписание и результаты Серии А

Малиновский празднует дебютный гол за "Аталанту" / Фото: Reuters

Сегодня, 29 октября, стартуют матчи 10-го тура чемпионата Италии. Второй "Интер", наступающий на пятки "Ювентусу" приедет в гости к "Брешии". В свою очередь, Роналду и компания останутся дома и сыграют с "Дженоа".

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Центральным поединком тура станет матч "Аталанты" Малиновского и "Наполи".

Вторник, 29 октября:

20:00 "Парма" – "Верона" ТВ: "Футбол 2"

22:00 "Брешия" – "Интер" ТВ: "Футбол 1"

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Среда, 30 октября:

20:00 "Наполи" – "Аталанта" ТВ: "Футбол 2"

22:00 "Кальяри" – "Болонья" (oll.tv)

22:00 "Лацио" –"Торино" (oll.tv)

22:00 "Сампдория"- "Лечче" (oll.tv)

22:00 "Сассуоло"- "Фиорентина" (oll.tv)

22:00 "Удинезе" – "Рома" (oll.tv)

22:00 "Ювентус" – "Дженоа" ТВ: "Футбол 1"

Четверг, 31 октября:

22:00 "Милан" – "СПАЛ" ТВ: "Футбол 2"

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 9 7 2 0 16-8 23 2 ИНТЕР 9 7 1 1 20-9 22 3 АТАЛАНТА 9 6 2 1 28-14 20 4 НАПОЛИ 9 5 2 2 18-11 17 5 РОМА 9 4 4 1 14-11 16 6 ЛАЦИО 9 4 3 2 18-10 15 7 КАЛЬЯРИ 9 4 3 2 13-8 15 8 ПАРМА 9 4 1 4 15-13 13 9 ФИОРЕНТИНА 9 3 3 3 13-12 12 10 БОЛОНЬЯ 9 3 3 3 12-12 12 11 ТОРИНО 9 3 2 4 11-12 11 12 МИЛАН 9 3 1 5 9-13 10 13 УДИНЕЗЕ 9 3 1 5 5-13 10 14 САССУОЛО 8 3 0 5 15-16 9 15 ВЕРОНА 9 2 3 4 6-8 9 16 ЛЕЧЧЕ 9 2 2 5 10-18 8 17 ДЖЕНОА 9 2 2 5 12-21 8 18 БРЕШИА 8 2 1 5 8-12 7 19 СПАЛ 9 2 1 6 7-16 7 20 САМПДОРИЯ 9 1 1 7 5-18 4

Напомним, чтоМалиновский был назван лучшим игроком "Аталанты" в матче против команды Зинченко.

Ранее мы писали, что беременная жена Малиновского совершила интимный ритуал перед игрой "Аталанта" – "Шахтер". Супруга украинца готовится сделать футболиста отцом.

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