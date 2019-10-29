Малиновский отправится в Неаполь, а Роналду примет игроков из Генуя: расписание и результаты Серии А

Сегодня, 29 октября, стартуют матчи 10-го тура чемпионата Италии. Второй "Интер", наступающий на пятки "Ювентусу" приедет в гости к "Брешии". В свою очередь, Роналду и компания останутся дома и сыграют с "Дженоа".
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Центральным поединком тура станет матч "Аталанты" Малиновского и "Наполи".
Вторник, 29 октября:
20:00 "Парма" – "Верона" ТВ: "Футбол 2"
22:00 "Брешия" – "Интер" ТВ: "Футбол 1"
Среда, 30 октября:
20:00 "Наполи" – "Аталанта" ТВ: "Футбол 2"
22:00 "Кальяри" – "Болонья" (oll.tv)
22:00 "Лацио" –"Торино" (oll.tv)
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22:00 "Сампдория"- "Лечче" (oll.tv)
22:00 "Сассуоло"- "Фиорентина" (oll.tv)
22:00 "Удинезе" – "Рома" (oll.tv)
22:00 "Ювентус" – "Дженоа" ТВ: "Футбол 1"
Четверг, 31 октября:
22:00 "Милан" – "СПАЛ" ТВ: "Футбол 2"
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|9
|7
|2
|0
|16-8
|23
|2
|ИНТЕР
|9
|7
|1
|1
|20-9
|22
|3
|АТАЛАНТА
|9
|6
|2
|1
|28-14
|20
|4
|НАПОЛИ
|9
|5
|2
|2
|18-11
|17
|5
|РОМА
|9
|4
|4
|1
|14-11
|16
|6
|ЛАЦИО
|9
|4
|3
|2
|18-10
|15
|7
|КАЛЬЯРИ
|9
|4
|3
|2
|13-8
|15
|8
|ПАРМА
|9
|4
|1
|4
|15-13
|13
|9
|ФИОРЕНТИНА
|9
|3
|3
|3
|13-12
|12
|10
|БОЛОНЬЯ
|9
|3
|3
|3
|12-12
|12
|11
|ТОРИНО
|9
|3
|2
|4
|11-12
|11
|12
|МИЛАН
|9
|3
|1
|5
|9-13
|10
|13
|УДИНЕЗЕ
|9
|3
|1
|5
|5-13
|10
|14
|САССУОЛО
|8
|3
|0
|5
|15-16
|9
|15
|ВЕРОНА
|9
|2
|3
|4
|6-8
|9
|16
|ЛЕЧЧЕ
|9
|2
|2
|5
|10-18
|8
|17
|ДЖЕНОА
|9
|2
|2
|5
|12-21
|8
|18
|БРЕШИА
|8
|2
|1
|5
|8-12
|7
|19
|СПАЛ
|9
|2
|1
|6
|7-16
|7
|20
|САМПДОРИЯ
|9
|1
|1
|7
|5-18
|4
Напомним, чтоМалиновский был назван лучшим игроком "Аталанты" в матче против команды Зинченко.
Ранее мы писали, что беременная жена Малиновского совершила интимный ритуал перед игрой "Аталанта" – "Шахтер". Супруга украинца готовится сделать футболиста отцом.
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