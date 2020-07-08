Українська
$ 26,93
30,41
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Манчестер Сити" с Зинченко в стартовом составе разгромил "Ньюкасл", Ярмоленко не выручил "Вест Хэм"

8 июля, 21:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Александр отыграл за "горожан" весь матч, Андрей за "молотобойцев" - 61 минуту

Сегодня в английской Премьер-лиге проходят еще четыре матча. Узнавайте прогноз, расписание и результаты 34-го тура чемпионата Англии. В среду вечером сыграли и команды обоих украинских футболистов на Туманном Альбионе. Причем оба игрока сборной Украины вышли в стартовых составах!

Реклама

"Манчестер Сити" не собирается подпускать ко втором месту конкурентов. Команда Пепа Гвардиолы уверенно разобралась с "Ньюкаслом" – 5:0, занимающем 12-е место в АПЛ. Мячи у хозяев забили Жезус, Марез, Сильва и Стерлинг, а Фернандес записал на свой счет автогол.

Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе "горожан" на позиции левого защитника и отыграл весь матч. 22-летний уроженец Радомышля не тушевался и принимал активное участие в отборе и атакующих действиях. Кстати, Зинченко попросил прощения за ляп в матче с "Саутгемптоном".

А вот команда Андрея Ярмоленко, "Вест Хэм", проиграла "Бернли" – теперь уже девятой команде лиги. Напомним, недавно Ярмоленко забил "Челси" – первый гол за 262 дня. Украинец вышел в стартовом составе, но отыграл лишь 61 минуту, после чего был заменен. А "молотобойцы" уступили на своем поле со счетом 0:1, пропустив гол от Джея Родригеса на 38-й минуте.

Реклама

Кстати, после грубого ляпа Зинченко назвали лучшим игроком "Манчестер Сити".

Смотрите, как Влада Седан помогала тренироваться Александру во время карантина

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Манчестер Сити Андрей Ярмоленко Вест Хэм Ньюкасл Бернли Александр Зинченко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Результаты 32-го тура чемпионата Англии:
Результаты 32-го тура чемпионата Англии: "Манчестер Сити" больно бьет "Ливерпуль"Футбол
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера "Десна" – "Динамо"Футбол
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста "Динамо"Футбол
Ярмоленко снова чуть не забил суперударом: обзор лихого матча
Ярмоленко снова чуть не забил суперударом: обзор лихого матча "Ньюкасл" – "Вест Хэм"Футбол
"Шахтер" снова сильнее "Динамо": обзор победы "горняков" над киевлянамиФутбол
Чемпион Беларуси сдался под атакой коронавируса: матч Милевского и Хачериди переносят
Чемпион Беларуси сдался под атакой коронавируса: матч Милевского и Хачериди переносятФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять