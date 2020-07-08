"Манчестер Сити" с Зинченко в стартовом составе разгромил "Ньюкасл", Ярмоленко не выручил "Вест Хэм"

Александр отыграл за "горожан" весь матч, Андрей за "молотобойцев" - 61 минуту

Сегодня в английской Премьер-лиге проходят еще четыре матча. Узнавайте прогноз, расписание и результаты 34-го тура чемпионата Англии. В среду вечером сыграли и команды обоих украинских футболистов на Туманном Альбионе. Причем оба игрока сборной Украины вышли в стартовых составах!

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"Манчестер Сити" не собирается подпускать ко втором месту конкурентов. Команда Пепа Гвардиолы уверенно разобралась с "Ньюкаслом" – 5:0, занимающем 12-е место в АПЛ. Мячи у хозяев забили Жезус, Марез, Сильва и Стерлинг, а Фернандес записал на свой счет автогол.

Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе "горожан" на позиции левого защитника и отыграл весь матч. 22-летний уроженец Радомышля не тушевался и принимал активное участие в отборе и атакующих действиях. Кстати, Зинченко попросил прощения за ляп в матче с "Саутгемптоном".

А вот команда Андрея Ярмоленко, "Вест Хэм", проиграла "Бернли" – теперь уже девятой команде лиги. Напомним, недавно Ярмоленко забил "Челси" – первый гол за 262 дня. Украинец вышел в стартовом составе, но отыграл лишь 61 минуту, после чего был заменен. А "молотобойцы" уступили на своем поле со счетом 0:1, пропустив гол от Джея Родригеса на 38-й минуте.

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Кстати, после грубого ляпа Зинченко назвали лучшим игроком "Манчестер Сити".

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