"Манчестер Юнайтед" – ЛАСК: аналитики дали прогноз для клуба украинского игрока на "Олд Траффорд"

По мнению экспертов, ЛАСК Евгения Чеберко может выиграть у "МЮ", не не пройти в четвертьфинал Лиги Европы

Аналитики букмекерских контор даже не допускают, что "Манчестер Юнайтед" сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против австрийского клуба ЛАСК может растерять преимущество, добытое в первой встрече на поле соперника, которую "МЮ" выиграл 5:0. Начало повторного противостояния в этой паре на легендарном стадионе "Олд Траффорд" – в 22:00 по киевскому времени. Смотреть "Манчестер Юнайтед" – ЛАСК онлайн можно в трансляции на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV

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"Манчестер Юнайтед" – ЛАСК: где смотреть матч Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" – ЛАСК: прогноз на матч

Букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" безоговорочным фаворитом ответного матча: коэффициент на победу команду Уле-Гуннара Сульшера – 1.23, на ничью – 6.80, на победу ЛАСКа – 13.0. В процентном соотношении картина следующая: 78% выигрыш "МЮ", 14% ничья, 8% выигрыш клуба ЛАСК.

Что касается выхода в следующий раунд, то эксперты попросту исключают, что "Юнайтед" может остаться вне четвертьфинала, в то время как на проход австрийского клуба ЛАСК установлен фантастически нереальный коэффициент – 51.00.

Отметим, что за ЛАСК в этом матче не сможет сыграть украинский защитник Евгений Чеберко, две недели назад перешедший в клуб из Линца из "Зари". В заявке австрийской команды на Лигу Европы Чеберко не значится.

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Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

"Трофей стал бы большим шагом вперед для "Юнайтед". Мы рады, что заняли третье место в Премьер-лиге, но следующий шаг для этой команды – это титул. Мы играли в двух полуфиналах, в Кубке Англии и Кубке лиги, но мы хотим выиграть что-нибудь", – сказал накануне ответной встречи с клубом ЛАСК главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер

Сравнение клубов "МЮ" и ЛАСК от Transfermarkt

Смотрите, как "МЮ" обыграл ЛАСК (5:0) на выезде

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Отметим, что победитель пары "МЮ" – ЛАСК в 1/4 финала Лиги Европы встретится с лучшим в противостоянии клубов из Дании и Турции. Онлайн-трансляция "Копенгаген" – "Истанбул Башакшехир" доступна на нашем сайте.

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