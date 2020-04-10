Медали украинцев под вопросом: в Бельгии испугались УЕФА и передумали завершать сезон

В случае досрочного завершения два первых места достанутся командам Соболя, Яремчука, Пластуна и Безуса

Профессиональная футбольная лига Бельгии отложила дату принятия решения о судьбе оставшейся части сезона-2019/20, сообщает Mundo Deportivo. Ранее сообщалось, что президент УЕФА Александер Чеферин пригрозил Бельгии отстранением от еврокубков за самовольное решение завершить сезон досрочно.

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Напомним, руководство лиги рекомендовало досрочно завершить сезон и признать чемпионом "Брюгге" украинца Эдуарда Соболя из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в стране. Данное решение должны были утвердить генеральной ассамблее 15 апреля. Кроме "золота" Соболя серебряные медали должны были достаться Роману Яремчуку, Игорю Пластуну и Роману Безусу из "Гента".

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По информации источника, после заявления главы УЕФА было решено перенести ассамблею на 24 апреля. Ранее УЕФА представил два варианта продолжения сезона: еврокубки пройдут после завершения чемпионатов.

Напомним, что сегодня стало известно, что 10-кратный чемпион Бельгии "Стандард" переведен к любителям за долги. Комиссия по лицензированию отказала клубу из-за долгов перед восемью игроками. В клубе уже отметили, что будут оспаривать решение в суде.

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