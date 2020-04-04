По примеру Бельгии: кто станет чемпионом в ТОП-лигах Европы, если сезон завершат досрочно

Бельгия первой в Европе решила досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса. Решение клубов должны еще поддержать на Генеральной ассамблее лиг, но вопрос закрыт на 99%. Бельгийское решение может стать прецедентом для других лиг. Несмотря на заверения УЕФА, пока нет предпосылок к быстрому возобновлению сезона, поэтому руководители чемпионатов в других странах могут задуматься об их завершении.

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Предлагаем пофантазировать и прикинуть, кому достанутся медали и еврокубковые места, если чемпионаты в ТОП-лигах Европы завершатся согласно текущему расположению в турнирных таблицах без учета путевки победителю национального Кубка.

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Англия:

"Ливерпуль" получит долгожданные золотые медали, вторым финиширует "Манчестер Сити", а бронза достанется "Лестеру". Еще одна путевка в Лигу чемпионов достанется "Челси", а вот "Манчестер Юнайтед" может отобрать место в ЛЧ у своих заклятых врагов "МанСити", который отстранен от еврокубков и не может оспорить решение из-за карантина. Путевки в лигу Европы достанутся "Вулверхэмтону", "Шеффилд Юнайтед" и "Тоттенхэму". Неудачниками окажутся "Борнмут", "Астон Вилла" и "Норвич".

Испания:

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"Барселона" станет чемпионом, "Реал" завершит сезон на втором месте, а третье место достанется "Севилье". Последнюю путевку в Лигу чемпионов заберет "Реал Сосьедад", а "Хетафе", "Атлетико" и "Валенсия" выступят в Лиге Европы. Покинут Примеру "Мальорка", "Леганес" и "Эспаньол".

Германия:

"Бавария" – чемпион, второе место у "Боруссии" Дортмунд, бронзовые медали завоюет "Лейпциг". Еще одно лигочемпионовское место достанется Боруссии из Менхенгладбаха. "Байер", "Шальке" и "Вольфсбург" будут представлять Германию в Лиге Европы, а "Вердер" и "Падеборн" опустятся в низший дивизион. "Фортуна" должна проводить стыковой матч, поэтому ее судьба остается открытой.

Италия:

"Ювентус" снова станет чемпионом Италии. Серебряные медали достанутся "Лацио", а третье место займет "Интер". "Аталанта" во второй раз подряд пробилась в Лигу чемпионов, а в Лиге Европы Италию представят "Рома", "Наполи" и "Милан". Неудачниками сезона станут "Лечче" СПАЛ и "Брешия".

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Франция:

"Пари Сен-Жермен" получит золотые медали, "серебро" достанется "Марселю", а "Ренн" будет довольствоваться "бронзой" и местом в квалификации Лиги чемпионов. "Лилль", "Реймц" и "Ницца" представят страну в Лиге Европы. "Ним", "Амьен" и "Тулуза" в следующем сезоне будут выступать во второй лиге.

Украина:

"Шахтер" – чемпион, второе место, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, впервые в истории займет "Заря", а третье – не впервые – достанется "Динамо". "Десна" и "Александрия" вместе с киевлянами будут представлять нашу страну в Лиге Европы. Покинут Премьер-лигу "Карпаты".

На деле же руководители лиг могут столкнуться с массовыми исками от недовольных команд, поэтому УЕФА делает все, чтобы внутренние чемпионаты в Европе были доиграны. Например, накануне президент УЕФА пригрозил Бельгии отстранением от еврокубков.

На данный момент чиновники рассчитывают-таки выйти на окончание сезона в начале лета. Для этого уже "расчищают" время в календаре: УЕФА отменил все матчи сборных в июне.

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