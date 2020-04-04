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По примеру Бельгии: кто станет чемпионом в ТОП-лигах Европы, если сезон завершат досрочно

4 апреля, 12:53

Александр Трикиша

Эпидемия коронавируса может не позволить продолжить текущий сезон

Бельгия первой в Европе решила досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса. Решение клубов должны еще поддержать на Генеральной ассамблее лиг, но вопрос закрыт на 99%. Бельгийское решение может стать прецедентом для других лиг. Несмотря на заверения УЕФА, пока нет предпосылок к быстрому возобновлению сезона, поэтому руководители чемпионатов в других странах могут задуматься об их завершении.

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Предлагаем пофантазировать и прикинуть, кому достанутся медали и еврокубковые места, если чемпионаты в ТОП-лигах Европы завершатся согласно текущему расположению в турнирных таблицах без учета путевки победителю национального Кубка.

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Англия:

"Ливерпуль" получит долгожданные золотые медали, вторым финиширует "Манчестер Сити", а бронза достанется "Лестеру". Еще одна путевка в Лигу чемпионов достанется "Челси", а вот "Манчестер Юнайтед" может отобрать место в ЛЧ у своих заклятых врагов "МанСити", который отстранен от еврокубков и не может оспорить решение из-за карантина. Путевки в лигу Европы достанутся "Вулверхэмтону", "Шеффилд Юнайтед" и "Тоттенхэму". Неудачниками окажутся "Борнмут", "Астон Вилла" и "Норвич".

Испания:

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"Барселона" станет чемпионом, "Реал" завершит сезон на втором месте, а третье место достанется "Севилье". Последнюю путевку в Лигу чемпионов заберет "Реал Сосьедад", а "Хетафе", "Атлетико" и "Валенсия" выступят в Лиге Европы. Покинут Примеру "Мальорка", "Леганес" и "Эспаньол".

Германия:

"Бавария" – чемпион, второе место у "Боруссии" Дортмунд, бронзовые медали завоюет "Лейпциг". Еще одно лигочемпионовское место достанется Боруссии из Менхенгладбаха. "Байер", "Шальке" и "Вольфсбург" будут представлять Германию в Лиге Европы, а "Вердер" и "Падеборн" опустятся в низший дивизион. "Фортуна" должна проводить стыковой матч, поэтому ее судьба остается открытой.

Италия:

"Ювентус" снова станет чемпионом Италии. Серебряные медали достанутся "Лацио", а третье место займет "Интер". "Аталанта" во второй раз подряд пробилась в Лигу чемпионов, а в Лиге Европы Италию представят "Рома", "Наполи" и "Милан". Неудачниками сезона станут "Лечче" СПАЛ и "Брешия".

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Франция:

"Пари Сен-Жермен" получит золотые медали, "серебро" достанется "Марселю", а "Ренн" будет довольствоваться "бронзой" и местом в квалификации Лиги чемпионов. "Лилль", "Реймц" и "Ницца" представят страну в Лиге Европы. "Ним", "Амьен" и "Тулуза" в следующем сезоне будут выступать во второй лиге.

Украина:

"Шахтер" – чемпион, второе место, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, впервые в истории займет "Заря", а третье – не впервые – достанется "Динамо". "Десна" и "Александрия" вместе с киевлянами будут представлять нашу страну в Лиге Европы. Покинут Премьер-лигу "Карпаты".

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

На деле же руководители лиг могут столкнуться с массовыми исками от недовольных команд, поэтому УЕФА делает все, чтобы внутренние чемпионаты в Европе были доиграны. Например, накануне президент УЕФА пригрозил Бельгии отстранением от еврокубков.

На данный момент чиновники рассчитывают-таки выйти на окончание сезона в начале лета. Для этого уже "расчищают" время в календаре: УЕФА отменил все матчи сборных в июне.

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