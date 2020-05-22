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Посмотрели на Украину: в Испании тоже отложили возобновление футбольного чемпионата

22 мая, 20:54

Андрей Фоменко

Команды Примеры надеются выйти на поле 19 июня - через четыре недели

Вслед за Украиной еще один национальный футбольный турнир решили возобновить на неделю позже. Только назвали первый матч после карантина в чемпионате Испании, как пришло известие о переносе даты рестарта сезона.

Первоначально на Пиренеях собирались снова играть 12 июня. Однако руководство лиги подумало и решило еще немного отсрочить возобновление сезона. Пока что – на одну неделю. Этот срок предполагается предоставить командам для лучшей подготовки. Тем более, что групповые тренировки начали еще не все клубы Ла Лиги. Об этом сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

Узнайте также даты рестарта турниров и чемпионатов.

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Напомним, что первым из чемпионатов "большой пятерки" возобновился немецкий. Бундеслига вновь открылась 16 мая, а в ближайший уик-энд проведет уже второй тур подряд после отмены жесткого карантина. Так что читайте, где смотреть "Герта" – "Унион" – берлинское дерби в чемпионате Германии.

Смотрите, как лидер Примеры, "Барселона", играла в Италии в Лиге чемпионов с "Наполи"

Недавно украинец из "Барселоны" проголосовал против возобновления сезона в Испании

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Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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возобновление футбол перенос чемпионат Испании коронавирус

Источник: xsport.ua

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