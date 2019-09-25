Момент истины для Месси: врачи рассказали, насколько серьезную травму получил лучший футболист мира

Возвращения Лионеля в строй ждут к поединку Лиги чемпионов с "Интером". Но точные сроки не называются

Лионель Месси / Фото: AFP

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прошел медицинское обследование в связи с травмой, полученной в матче шестого тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (2:1). У 31-летнего аргентинца диагностировано растяжение приводящей мышцы левого бедра. Однако конкретные сроки восстановления не указываются.

Читайте больше: "Барселона" назвала 17 причин, почему Месси стал лучшим футболистом года

Согласно сообщению официального сайта "блаугранас", возвращение Месси в строй будет зависеть от развития ситуации. Однако, как сообщают в Испании, даже этой неопределенности аргентинец должен быть рад, так как не исключалось, что он схлопотал не растяжение, а разрыв, и тогда Лионель гарантировано остался бы вне футбола на длительное время.

Реклама

Напомним, что в игре с "Вильярреалом" Лионель Месси впервые в сезоне появился в стартовом составе и был заменен уже в перерыве. По ходу первого тайма аргентинцу потребовалась помощь медиков, а на вторую половину матча он уже не вышел.

Обзор матча "Барселона" – "Вильярреал" (2:1)

Читайте также: Роналду никогда не выбирал Месси в голосованиях за лучшего игрока

Ожидается, что Месси пропустит игру против "Гетафе" в чемпионате Испании на этих выходных, однако при этом Лионель может оказаться готовым к выходу на поле на следующей неделе в поединке Лиги чемпионов против "Интера".

Отметим, что в понедельник Лионель был назван лучшим игроком года по версии ФИФА. Однако в среду, 25 сентября, появилась информация, что ФИФА могла подтасовать результаты в пользу Месси. Капитан сборной Никарагуа заявил, что не отдавал свой голос аргентинскому форварду "Барселоны", как это указано в официальных результатах опроса.

Смотрите, как Месси забивает за "Барселону"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама