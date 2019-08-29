Месси признан лучшим нападающим прошлого сезона Лиги чемпионов

Аргентинский нападающий с 12-ю мячами стал лучшим бомбардиром прошлого сезона

Лионель Месси / Фото: AFP

Лидер "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим нападающим прошлой Лиги чемпионов. Он стал лучшим бомбардиром прошлого сезона, забив 12 мячей, но его команда остановилась в полуфинале. уступив в феноменальном матче "Ливерпулю" на выезде.

Также сегодня состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Также ранее были вручены другие индивидуальные награды:

Френки де Йонг – лучший полузащитник Лиги чемпионов

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Вирджил ван Дейк – лучший защитник Лиги чемпионов

Алиссон – лучший вратарь Лиги чемпионов

Евросезон стартовал с матча за Суперкубок УЕФА, в котором победитель Лиги чемпионов в серии послематчевых пенальти одолел обладателя трофея Лиги Европы "Челси".

Календарь сезона

17/18 сентября: первый тур группового этапа

1/2 октября: второй тур группового этапа

22/23 октября: третий тур группового этапа

5/6 ноября: четвертый тур группового этапа

26/27 ноября: пятый тур группового этапа

10/11 декабря: шестой тур группового этапа

16 декабря: жеребьевка 1/8 финала

18/19/25/26 февраля: первые матчи 1/8 финала

10/11/17/18 марта: ответные матчи 1/8 финала

20 марта: жеребьевка 1/4 и 1/2 финала

7/8 апреля: первые матчи 1/4 финала

14/15 апреля: ответные матчи 1/4 финала

28/29 апреля: первые матчи 1/2 финала

5/6 мая: ответные матчи 1/2 финала

30 мая: финал – "Олимпийский стадион Ататюрка", Стамбул

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