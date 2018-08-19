Месси установил уникальное достижение среди футболистов в 21 веке

Сегодня, 20:41

Аргентинец помог разгромить "Алавес" в первом туре Примеры

Лионель месси. Фото AFP
Лионель месси. Фото AFP

Каталонская "Барселона" в рамках первого тура чемпионата Испании встречалась с "Алавесом" на стадионе "Камп Ноу" и одержала разгромную победу со счетом 3:0. Дублем в этой встрече отметился Лионель Месси, еще один мяч забил Филиппе Коутиньо.

Таким образом, Месси отметился уже в 15-м сезоне Примеры подряд, тем самым став первым игроком, которому удалось совершить подобное в XXI веке.

В следующем туре "Барселона" сыграет 25 августа на выезде с "Вальядолидом", а "Алавес" в тот же день примет дома "Бетис".

Отметим, что действующий чемпион Испании "Барселона" начала защиту титула в хорошем расположении духа – на прошлых выходных каталонцы обыграли "Севилью" в матче за Суперкубок Испании, который прошел в Марокко.

После этого матча Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории "Барселоны". Суперкубок Испании стал для аргентинского нападающего 33-м трофеем, завоеванным в составе каталонского клуба.

Ранее мы писали, что Лионель Месси возглавил рейтинг полезных игроков сезона-2017/18 в топ-5 лигах по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Отмечается, что в список вошли футболисты, сыгравшие не менее 1800 минут в пяти лучших лигах (1440 минут – в немецкой Бундеслиге) и продемонстрировавшие лучшую производительность.
футбол, Барселона, чемпионат Испании, Лионель Месси

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Источник:

Football.ua

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