Алжирский футболист принимал таблетки и в клубе не знают, не входили ли в их состав запрещенные препараты

Рияд Марез / Фото: Reuters

Мог провалить допинг-тест: лидера "МанСити" не допустили к матчу за Суперкубок Англии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%B8%D1%8F%D0%B4%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%B8%D1%8F%D0%B4%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7 2019-08-05T10:35:00+03:00 Футбол Алжирский футболист принимал таблетки и в клубе не знают, не входили ли в их состав запрещенные препараты

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что полузащитник Рияд Марез не сыграл против "Ливерпуля" в матче за Суперкубок Англии(1:1, 5:4 по пенальти) из-за потенциальных проблем с допинг-тестом. Алжирец принимал таблетки из-за болезни, и в "Сити" не знают, не входили ли в их состав запрещенные препараты.

"Рияд позвонил мне сразу после победы на Кубке африканских наций с Алжиром и сказал, что хочет вернуться в течение 10 дней и сыграть с "Ливерпулем". Я ответил, что это более, чем здорово. Но мы не знали, какие таблетки он принимал, поэтому допинг-тест для него после матча за Суперкубок был бы рискованным. Врачи не знали, поэтому Марез не сыграл. Надеюсь, к следующей игре против Вест Хэма и в будущем все будет в порядке", – цитирует Гвардиолу Goal.

Ранее мы писали, что самого дорогого защитника в мире обыграли впервые за полтора года. До этого соперники не могли обыграть лидера защиты "Ливерпуля" на протяжении 65 матчей.

На выходных также был разыгран Суперкубок Франции, "Пари Сен-Жермен" обыграл "Ренн" – 2:1 и в рекордный девятый раз в истории и седьмой подряд выиграл Суперкубок Франции.

А "Боруссия" Дортмунд обыграла "Баварию" в матче за Суперкубок Германии. Мюнхенцы весь матч доминировали на поле, но дортмундцы сумели реализовать два удара из двух во втором тайме и завоевали первый трофей сезона.

Напомним, что уже разыгран Суперкубок Украины. "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером", забив два гола в концовке встречи:

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