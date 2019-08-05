Мог провалить допинг-тест: лидера "МанСити" не допустили к матчу за Суперкубок Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что полузащитник Рияд Марез не сыграл против "Ливерпуля" в матче за Суперкубок Англии(1:1, 5:4 по пенальти) из-за потенциальных проблем с допинг-тестом. Алжирец принимал таблетки из-за болезни, и в "Сити" не знают, не входили ли в их состав запрещенные препараты.
"Рияд позвонил мне сразу после победы на Кубке африканских наций с Алжиром и сказал, что хочет вернуться в течение 10 дней и сыграть с "Ливерпулем". Я ответил, что это более, чем здорово.
Но мы не знали, какие таблетки он принимал, поэтому допинг-тест для него после матча за Суперкубок был бы рискованным. Врачи не знали, поэтому Марез не сыграл. Надеюсь, к следующей игре против Вест Хэма и в будущем все будет в порядке", – цитирует Гвардиолу Goal.
Ранее мы писали, что самого дорогого защитника в мире обыграли впервые за полтора года. До этого соперники не могли обыграть лидера защиты "Ливерпуля" на протяжении 65 матчей.
На выходных также был разыгран Суперкубок Франции, "Пари Сен-Жермен" обыграл "Ренн" – 2:1 и в рекордный девятый раз в истории и седьмой подряд выиграл Суперкубок Франции.
А "Боруссия" Дортмунд обыграла "Баварию" в матче за Суперкубок Германии. Мюнхенцы весь матч доминировали на поле, но дортмундцы сумели реализовать два удара из двух во втором тайме и завоевали первый трофей сезона.
Напомним, что уже разыгран Суперкубок Украины. "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером", забив два гола в концовке встречи:
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