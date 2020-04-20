Милевский сыграл в яйцебой со жгучей красоткой: результат – неоднозначный

Яйцо девушки Артема - Валерии - на фото оказалось разбитым. Однако именно она объявила о своей победе

Невеста звезды брестского "Динамо" Артема Милевского Валерия у себя в Instagram показала яйцо, оказавшееся с одной стороны разбитым в ходе пасхальной дуэли с Милей. Однако при этом девушка дала понять, что итоговый результат яйцебоя с футболистом оказался в ее пользу. "Победа", – подписала у себя в сторис иллюстрацию жгучая красотка.

Сам Артем Милевский, команда которого накануне со скандальным удалением Хачериди проиграла в Витебске, на результат яйцебоя со своей возлюбленной отреагировал с оптимизмом. "Все главные победы – впереди. Здоровья нашей стране и всему миру" – написал на своей страничке в соцсети Милевский.

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Напомним, что Милевский с девушкой решил отметить Пасху в деревне у родных в Брестской области. Правда, такое решение футболиста болельщики восприняли настороженно. "Все-таки не стоило ехать к пожилым родственникам", – пишут пользователи соцсетей, опасаясь, как бы Артем случайно не привез родным коронавирус из Витебска, больницы которого в апреле оказались переполнены больными COVID-19.

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Отметим, что уже больше года Артем Милевский встречается с белорусской красавицей Валерией – моделью и владелицей салона красоты, у которой подрастает 10-летний сын Иван. Говорят, что у парочки дело идет к свадьбе.

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