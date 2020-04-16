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Милевский стал папой: неожиданное заявление африканского паренька из Бреста

16 апреля, 11:09

Богдан Юрков

Интересное признание сделал молодой одноклубник Артема по брестскому "Динамо" - камерунец Габи Кики Жуниор

25-летний камерунский защитник брестского "Динамо" Габи Кики Жуниор рассказал, как его называет украинский одноклубник 35-летний Артем Милевский. "Он говорит, что он мой папа. Так что это ужасно – черный сын, белый папа", – написал Кики у себя в Instagram. Ранее мы писали, что Милевскому страшно играть в Беларуси из-за коронавируса.

Отметим, что в последнем матче белорусского чемпионата брестское "Динамо" обыграло "Ислочь" 3:1. При этом камерунец Габи Кики, когда его команда проигрывала 0:1, сравнял счет. А следом Артем Милевский вывел хозяев вперед, забив в супершпагате. Интересно, что по стадиону Милевского диктор после этого объявил, словно президента, по отчеству. Так что авторитет Артема в Беларуси сейчас реально огромен.

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Ранее мы писали, что Милевский в Бресте попытался спрятаться от вирусов, закрыв лицо аксессуарами черного цвета – черной маской и черными очками. "Темные времена, – говорит Артем. – Берегите своих!"

Также мы рассказывали, что Милевский хочет завести детей не так, как Роналду. "Он хочет детей. Но он же не будет пользоваться услугами какой-то суррогатной матери", – рассказал друг Артема Милевского Александр Алиев.

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Артем Милевский чемпионат Беларуси Динамо Брест Габи Кики

Источник: Сегодня|Спорт

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