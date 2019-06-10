Мотивация – Люкс! Перед матчем отбора Евро-2020 Украина играет в 200, а Шева – "агрономит"

Андрей Шевченко ожидает с "карликом" более сложного матча, чем с именитыми сербами

Андрей Шевченко. Фото Украинской ассоциации футбола.

Помните слезы отца Романа Яремчука после его гола сербам? Один из самых эмоциональных моментов матча. Дебютный гол нападающего за сборную Украины, в родном Львове, в феерической победе 5:0. Мечта! Но, как рассказал потом Роман, поздравил его отец взвешенно: "Похвалил за нацеленность на ворота, но сказал, что это уже история, нельзя успокаиваться на достигнутом, и пожелал не уйти с поля без гола и в следующем поединке – с Люксембургом".

Который в отборе на Евро-2022 мы принимаем во Львове уже сегодня (21:45, ТВ "Украина", "Футбол 1").

Онлайн матча Украина – Люксембург в отборе Евро-2020

До матча с Сербией у сборной Украины было 195 голов в официальных матчах. Округлили до 200, и теперь с люксами надо откупорить третью сотню. Хотя они совсем не просты. Когда осенью Украина играла в Люксембурге, победный для нас мяч (2:1) Жерсон Родригес срезал в свои ворота аж на 93-й минуте. Жерсон вообще в каждом из трех матчей отбора забивал, чаще все-таки в чужие ворота, как в пятницу в Литве (1:1). Между прочим, нас ждет матч лидеров группы B: ныне Украина впереди (7 очков), Люксембург идет вторым (4).

"Какой главный вывод для себя сделали после первой игры с Люксембургом?" – поинтересовались у Андрея Шевченко "Сегодня". "Это стало еще одним подтверждением, что слабых соперников сейчас нет, – ответил коуч сборной. – Команда Люксембурга сделала большие шаги за последние годы. Она доставила всем неприятности, в том числе и нам. Мотивация на эту команду очень большая. Завтрашняя игра, возможно, будет даже тяжелее, чем с сербами. Люксембург – хорошо организованная команда, которая знает свои сильные стороны и умеет очень хорошо контратаковать. Но нам завтра нужна только победа, чтобы оставить о себе во Львове самые лучшие воспоминания".

Тренировка нашей сборной вчера проходила легко и весело. Игроки много шутили, общаясь так, будто не виделись месяц. Шовковский что-то увлеченно рассказывал Зинченко и Миколенко, пока те делали упражнения на растяжку. Чинно беседовали, почесывая бороды, "бельгийцы" Безус и Пластун. Как всегда, веселил партнеров Коноплянка. А Шевченко в начале занятия, приобняв за плечи Марлоса, отвел того в сторонку, и они несколько минут что-то обсуждали. А потом, пока игроки делали упражнения на ускорения и координацию, Шева в центральном круге в компании Тассотти и Шовковского вел себя, словно агроном: чертил руками какие-то круги, шагами измерял какое-то расстояние. А затем с увлечением принялся набивать мяч. Не отказал Шева себе и в удовольствии поиграть с подопечными в квадрат. Причем был едва ли не самым увлеченным участником действа.

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А его коллега Младен Крстаич ныне отбивается от сербских СМИ. "Самое тяжелое поражение в истории. Позор" ("Спортски журнал"), "Крстаич все провалил!" (Mozzartsport) и т. д. Однако спортдир федерации Дарко Ковачевич отрезал: "Мы проанализируем матчи, но конкретно влияние тренера рассматривать не будем. Для этого нет никаких оснований. Крстаич и его штаб работают феноменально и пользуются нашей поддержкой".

Как сообщалось ранее, экс-тренер сборной дал Шеве важный совет перед Люксембургом. Маркевич предлагает нынешнему коучу сборной не менять состав, громивший сербов, иначе будут проблемы.

Также мы писали, что Цыганков должен быть продан вдвое дороже, чем Ярмоленко. Йожеф Сабо считает, что 50 миллионов евро – адекватная цена за автора дубля в матче с сербами.

Как Украина громила Сербию

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