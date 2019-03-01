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Моуринью нашли работенку: его ждут в команде, избитой "Барселоной"

Сегодня, 15:46

Португальца хотят видеть в "Реале" – Королевский клуб уже начал переговоры с Жозе

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью. Фото: AFP
Моуринью нашли работенку: его ждут в команде, избитой "Барселоной" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/993/c39/5c5993c39fc1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/993/c39/5c5993c39fc1a.jpg Футбол Португальца хотят видеть в "Реале" - Королевский клуб уже начал переговоры с Жозе

Экс-президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон сообщил, что существует высокая вероятность того, что Жозе Моуринью возглавит Королевский клуб в новом сезоне. Об этом Кальдерон написал в своем Twitter, а также сообщил, что стороны уже в процессе переговоров.

"У меня есть чувство, и еще кое-что, что Моуринью вернется в "Реал" в следующем сезоне. Существует высокая вероятность, что в следующем сезоне "Реал" возглавит Моуринью. Переговоры уже начались", – написал бывший президент "сливочных".

Ходят слухи, что нынешний коуч "Реала" Луис Фелипе Сколари летом будет уволен.

Напомним, на днях "Реал" с треском вылетел из Кубка Испании, проиграв на своем поле "Барселоне" со счетом 0:3. Таким образом, "Реал" повторил антирекорд по разгромным поражениям. Мало того, во время игры с каталонцами случилось еще одно неприятное событие для "сливочных" – ограбили дом футболиста команды.

Что касается Моуринью, то пока он может отдохнуть. А заодно потратить часть неустойки в 22 млн евро, выплаченной ему клубом "Манчестер Юнайтед".

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Тег Барселона, Реал Мадрид, Жозе Моуринью

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Сегодня|Спорт

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