Українська
$ 27,75
32,81
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Мюнхен вместо Барселоны: динамовец Бурда сдал тест на коронавирус и в среду ляжет под нож

8 сентября, 14:07

Олег Люлька Олег Люлька

После разрыва ахиллова сухожилия центральный защитник киевлян вернется в строй лишь весной

Центральный защитник "Динамо" Никита Бурда будет прооперирован в Мюнхене, а не в Барселоне, как сообщалось ранее.

"Никита отправился на операцию в Мюнхен в сопровождении клубного доктора, где согласно местным правилам медпротокола сдал еще один обязательный тест на COVID-19. Сегодня вечером станут известны его результаты, а операция запланирована на среду", – сообщает официальный сайт "Динамо"

Реклама

Напомним, в субботнем спарринге с "Колосом" в Ковалевке, который киевляне выиграли 1:0, Бурда получил серьезную травму – разрыв ахиллова сухожилия. Медики предрекают ему полгода на восстановление.

Никита Бурда

Никита Бурда / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Как мы писали ранее, в нынешнем составе "Динамо" Никита Бурда наиболее подвержен повреждениям. Ровно год назад защитник получил травму колена в матче чемпионата Украины против "Ворсклы", после чего перенес операцию в клинике Барселоны и прошел длительный период реабилитации, вернувшись в строй в марте. Однако травмы продолжили одна за другой преследовать футболиста.

Реклама

Интересно, что недавно в Мюнхене побывал и Виктор Цыганков – самый дорогостоящий игрок украинской Премьер-лиги выложил фото на фоне здания с эмблемой "Баварии". Как оказалось, вингер провел в Германии диагностическое обследование, по неофициальным данным, не обнаружившее у игрока каких-либо серьезных проблем.

Смотрите, как "Динамо" стартовало в новом сезоне

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Мюнхен Динамо Киев Никита Бурда
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Нападающий
Нападающий "Динамо" отгулял свадьбу с красоткой-певицей: видеоФутбол
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фото
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фотоФутбол
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не сталиЧУ по футболу
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВДФутбол
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"Футбол
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер Месси
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять