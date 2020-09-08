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Защитник "Динамо" улетел в Барселону

8 сентября, 10:50

Олег Люлька Олег Люлька

В столице Каталонии Никите Бурде предстоит операция на ахилловом сухожилии

Защитник киевского "Динамо" Никита Бурда вместе с клубным врачом отправился в Барселону для проведения операции. Об этом сообщает телеграм-канал "Динамо Inside". Напомним, в субботнем спарринге с "Колосом" в Ковалевке, который киевляне выиграли 1:0, Бурда получил серьезную травму – разрыв ахиллова сухожилия. Медики предрекают ему полгода на восстановление.

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Как мы писали ранее, в нынешнем составе "Динамо" Никита Бурда наиболее подвержен повреждениям. Ровно год назад защитник получил травму колена в матче чемпионата Украины против "Ворсклы", после чего перенес операцию в клинике Барселоны и прошел длительный период реабилитации, вернувшись в строй в марте.

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Однако вскоре Бурда снова угодил в лазарет. Как сообщали тогда в "Динамо", у Никиты было воспаление коленного сустава. А стоило игроку восстановиться, как он получил повреждение в июльском поединке с "Зарей". И вот – очередная травма Бурды, оставляющая его вне игры до весны.

Смотрите, как Никита Бурда забивал "Шахтеру"

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