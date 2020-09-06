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Нападающий "Динамо" отгулял свадьбу с красоткой-певицей: видео

6 сентября, 22:32

Олег Люлька Олег Люлька

Форвард Даниил Сухоручко связал себя узами брака с Катей Вандиной - смотрите яркие фото и танец молодых

Еще одним холостяком в "Динамо" стало меньше. На уикенде 20-летний форвард киевлян Даниил Сухоручко, пытающийся пробиться в основу "бело-синих" после множества голов на молодежном уровне, связал себя узами брака с певицей Катей Вандиной. Пара отгуляла свадьбу в столичном комплексе ЗАГС №1 на ВДНХ. Напомним, ранее женился Назарий Русин.

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На свадьбе Катя Вандина была в шикарном снежном платье, а ее новоиспеченный муж – в белом костюме-тройке.

Кстати, как сообщает официальный сайт комплекса, который для своей свадьбы использовали футболист "Динамо" и певица, один час аренды этой локации на выходных стоит 20 тысяч грн.

Свадебный танец молодых

Даниил Сухоручко и Катя Вандина Видео: Instagram
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Отметим, что супругу нападающего "Динамо" Даниила Сухоручко Катю Вандину ее продюсеры называют "новой кровью украинского шоу-бизнеса". Она – студентка Киевской академии эстрадного и циркового искусства.

Как поет Катя Вандина

Фото с Instagram Кати Вандиной

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Отметим, что экс-игрок юношеских сборных Украины Даниил Сухоручко в сезоне 2018/19 выступал на правах аренды за "Арсенал-Киев". Затем привлекался к основной команде "Динамо". "Тут намного выше скорости, все совсем по-другому", – говорил Даниил, тем не менее выражал готовность конкурировать с Солем, Бесединым и Русиным.

Смотрите закулисье другой футбольной свадьбы

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свадьба футболист Динамо Киев Даниил Сухоручко

Источник: Сегодня|Спорт

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