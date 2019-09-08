Наряду с Англией и Бельгией: у сборной Украины лучшая защита в отборе на Евро-2020

Сборная Украины / Фото: ФФУ

Национальная сборная Украины обыграла Литву в матче отбора на Евро-2020 со счетом 3:0. Мы вели онлайн матча Литва – Украина. Кстати, после крупного поражения в Вильнюсе устроили салют.

В поединке, который проходил в Вильнюсе, кипер сборной Андрей Пятов отстоял на ноль и позволил нашей команде установить уникальное достижение.

После пяти сыгранных матчей национальная команда пропустила лишь один гол в матчах отбора на Евро-2020 – против Люксембурга. Это лучший результат среди всех сборных в квалификации.

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Столько же пропустили сборные Англии и Бельгии. При этом украинцы и бельгийцы провели по пять матчей, а англичане – три встречи. По забитым мячам Украина занимает седьмое место с 11 голами. Лидирует по этому показателю Россия – 17 голов.

Турнирная таблица в группе В

(на Евро-2020 выходят двое лучших из группы)

При равенстве очков в группе учитываются личные встречи

Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

Также мы писали, что аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Литва - Украина. По тактико-техническим показателям звание Man of the Match получил Малиновский. Болельщики с этим не согласны - они отдают предпочтение Марлосу.

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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