"Не нужно летать": Малиновский рассказал о своем суперударе, беременной Роксане и ожидании Роналду

Руслан Малиновский / Фото: Facebook

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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу над Литвой (2:0) в домашнем поединке отбора на Евро-2020. Напомним, Малиновский стал героем матча с литовцами, дважды расписавшись в их воротах после шикарных ударов левой.

Чтобы оформить путевку в финальную часть чемпионата Европы, команде Андрея Шевченко достаточно будет в понедельник в Киеве взять очко в домашнем поединке против Криштиану Роналду и его Португалии, либо же в ноябре не проиграть в Белграде Сербии 0:6.

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"Победу над Литвой праздновали всего 2-3 минуты, – рассказал в эфире канала "Футбол 1" Руслан Малиновский. – Андрей Шевченко поздравил нас тоже. В этом матче нам надо было брать три очка любой ценой. Еще часик можно попраздновать и готовиться к Португалии. Самое интересное еще впереди"

Видео первого гола Малиновского литовцам

"В моменте с первым моим голом здорово сыграл Жуниор Мораес: показал, что уйдет в середину, но при этом отдал пяткой мне. Соперник этого не ожидал, – говорит Руслан Малиновский. – Во втором голе можно записать ассист на Зинченко и Матвиенко, ведь они закрыли обзор вратарю. Голкиперу было тяжело, он не видел мяч и стоял не сильно в углу. Голы посвящаю своей беременной жене и будущей дочке"

Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Руслан Малиновский и его жена Роксана / Фото: Instagram

"До этого не забивал за сборную со штрафных, ведь не было таких ударных позиций. Были более справа, а такая приближенная к штрафной – впервые. Хорошо пробил. Сначала хотел бить через стенку, но потом увидел, какую позицию выбрал вратарь. Он не видел мяча и момент удара, тяжело ему было среагировать, – продолжает Руслан Малиновский. – Тяжело сказать, на Евро мы уже или нет. Еще два матча, зачем спешить? Мы играем в неплохой футбол, будем играть с хорошим соперником. Что еще надо? Португалия в понедельник? Все футболисты любят играть топ матчи против топ-команд и таких же игроков. Будет интересно, будет полный стадион в Киеве"

Видео второго гола Малиновского литовцам

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"Мы играем в футбол. У нас такое поколение, что все хотят играть. Нет таких людей, что приезжая в сборную, делают одолжение. Все с азартом: посмотрите на интенсивность, посмотрите, какие стыки. Нет времени на принятие решение, на тренировке накрывают после 2-3 касаний. Уже все понимают, как играть в футбол. У нас есть принципы игры и отличная команда, – добавил Руслан Малиновский. Аа замечание, что на Евро-2020 будут соперники посильнее, команды из ТОП-10, полузащитник "Аталанты" ответил: "Рано еще об этом говорить. Сейчас у нас будет Португалия. Не нужно летать: Литва – это соперник, которого мы обязаны были обыгрывать. Другой результат болельщики не поняли бы"

Смотрите, как Португалия накануне громила Люксембург

Напомним, накануне произошло историческое для футбола событие. Сборная Андорры одержала свою первую победу в отборах чемпионатов Европы, одолев дома Молдову со счетом 1:0. До этого карлики проиграли все свои 56 матчей.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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