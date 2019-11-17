Не все задачи решены: интриги матча Сербия – Украина в отборе на Евро-2020

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Сборная Украины уже решила задачу выхода на чемпионат Европы 2020 года, гарантировав себе первое место досрочно. Но у команды Андрея Шевченко остаются еще нерешенные задачи: это касается и будущей жеребьевки финальной части Евро-2020, и самолюбия самих игроков, желающих завершить год без поражений. Сербия – Украина онлайн матча уже доступен на нашем сайте.

Сможет ли сборная Украина стать сеяной в группе ЧЕ?

Андрея Шевченко заранее гарантировала себе путевку на чемпионат Европы, а также за два тура до финиша отбора обеспечила себя первым местом в квинтете В, опередив сборные Португалии, Сербии, Люксембурга и Литвы. Перед заключительным туром остался еще один нерешенный вопрос – сможет ли наша главная команда страны стать сеяной при жеребьевке основного раунда Евро и, соответственно, избежать встреч с большинством топ-соперников на групповом этапе? Для того, чтобы войти в список шести лучших сборных отбора и попасть в первую корзину ей достаточно ничьи в Белграде. Исходя из слов Андрея Пятова, для команды этот вопрос очень важен: "Нужно набирать очко с сербами, чтобы гарантированно быть сеяными. Это уже мотивация. А самая главная мотивация – сама сборная". Это приятно слышать, значит не будет места расслабленности.

Место Группа Команда И В Н П МЗ МП РМ О 1 I Бельгия 7 7 0 0 21 2 +19 21 2 J Италия 7 7 0 0 17 3 +14 21 3 B Украина 7 6 1 0 15 2 +13 19 4 A Англия 7 6 0 1 33 6 +27 18 5 C Германия 7 6 0 1 24 6 +18 18 6 F Испания 7 5 2 0 17 5 +12 17 7 E Хорватия 8 5 2 1 17 7 +10 17 8 H Франия 7 5 1 1 17 4 +13 16 9 G Польша 7 5 1 1 10 3 +7 16 10 D Дания 7 4 3 0 22 5 +17 15

Продлится ли наша серия без поражений?

Сборная Украины ни разу не проиграла за весь 2019-й год. Наверняка такого не было никогда в нашей истории! На ее счету актуальна серия из 10 матчей без поражений в квалификации и товарищеских матчах (7 побед, 3 ничьи). Кроме того, "желто-синие" ни разу не проиграли в отборе на будущий чемпионат Европы (6 побед, 1 ничья) и было бы очень красиво закончить и календарный год, и квалификацию без поражений.

У сербов, кстати, тоже открыта серия, хоть и не такая убедительная – четыре победы кряду. А вообще, после смены тренера летом Крстаича на Любишу Тумбаковича они уступили только португальцам (2:4), после чего дважды обыграли Люксембург (3:1 и 3:2) и Литву (2:1) в квалификационных матчах, а также с Парагваем в товарищеском (1:0).

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Останется ли наша сборная среди лучших по пропущенным?

В семи матчах команда Андрея Шевченко пропустила всего два гола и после сборной Бельгии наравне с поляками была лучшей в отборе с точки зрения обороны. Глобально это ни на что не влияет, но быть лучшими всегда приятно.

Попадет ли сборная Сербии на Евро?

Через этот отбор шансов практически нет. За тур до конца квалификации они занимают третье место и отстают от Португалии на одно очко. Поэтому им необходимо не только побеждать нашу главную команда страны, но и надеяться, что сборная Люксембурга отберет очки у португальцев. Однако сербы все еще могут поехать на Евро благодаря успешному выступлению в Лиге наций. Там они заняли первое место своей группы Лиги В, повысились в классе и, если чуда для них не случится, сыграют матчи плей-офф с Шотландией, Финляндией или Норвегией.

Кто заменит наших отсутствующих лидеров?

в центре поля Степаненко-Малиновский-Зинченко многие называют ключевым в построении команды Андрея Шевченко. Но в Белграде на него, к сожалению, нельзя будет положиться. Тарас пропускает матч из-за дисквалификации, соответственно, заменить его может капитан "Динамо" Сергей Сидорчук, а вызванный впервые в сборную хавбек "Зари" Дмитрий Иванисеня, дебютировавший в товарняке с эстонцами, остался вне заявки на матч. Вне игры оказался и Александр Зинченко. Представитель "МанСити" уже длительное время не играет из-за травмы колена. Вместо него могут сыграть Буяльский, Шепелев, Безус, Коваленко или Шахов. Но смогут ли они дать то же качество игры, что и Зинченко? Руслан Малиновский пропустил начало сборов главной команды страны из-за рождения дочери и присоединился к партнерам в Белграде за два дня до игры, однако теперь имеет особенную мотивацию. Из-за травм не сыграют также "горняки" Марлос и Жуниор Мораес, но если нападающий, вероятно, и так уступил бы место в основе Роману Яремчуку, то вместо правого хава ждем в старте Ярмоленко или Цыганкова, но это несколько лишает нашу команду тех тактических маневров и неожиданностей для соперников, которые были в предыдущих матчах, когда Марлос играл. Хотя, учитывая, что с недавних пор Цыганков действовал в "Динамо" под нападающим, возможно, Шевченко также попробует его в этой позиции. Также вопрос, кто сыграет слева в полузащите, учитывая, что Коноплянка был травмирован, пропустил несколько матчей "Шахтера" и вряд ли пребывает в оптимальных кондициях. Вариантов у Шевченко практически нет. Разве что Яремчук сыграет там, а Беседин на острие атаки. Или же, как в матче с Эстонией, мы увидим там Цыганкова. Сам главный тренер еще в среду проанонсировал: "Ребята, которые играли меньше, получат свой шанс в Белграде".

Удастся ли сербам реванш?

"Сборная Украины – мотивация для всей нашей команды, все хотят наверстать упущенное. 0:5 – был плохой день для парней, нужно все исправить на поле", – заявил накануне сербский нападающий Джордже Деспотович. Конечно, сербы не забыли июньскую встречу во Львове, когда команда Андрея Шевченко попросту уничтожила их с крупным счетом. С тех пор у них сменился тренер. По сравнению с предыдущим матчем у них минус Рукавина, Живкович, Йович и Костич. Причем, только последний не поможет из-за травмы, остальные – по решению Тумбаковича. Зато вернулись в команду центрбек "Наполи" Никола Максимович и хавбек "Лацио" Сергей Милинкович-Савич. Стоит отметить, что сборная Украины играла с сербами четыре раза и во всех побеждала без пропущенных голов (общий счет 10:0). Потому жажда сборной Сербии к победе будет еще сильнее.

Справится ли наша команда с давлением трибун?

На стадионе "Райко Митича" в Белграде ожидается очень "горячий" прием нашей команды. Здесь речь и о важности поединка для хозяев с турнирной точки зрения, и о задетом самолюбии сербов после разгромного поражения от команды Шевченко во Львове, и об их политической близости с Россией. Во избежание конфликтов футбольные ассоциации Украины и Сербии даже приняли решение, что оба матча пройдут без болельщиков гостей. Сербам без поддержки своих во Львове оказалось очень плохо, но мы верим, что наши ребята справятся! Кстати, ожидаемая поддержка сербских болельщиков оказалась переоцененной. В день матча на 55-тысячный стадион было продано всего 8 тысяч билетов.

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