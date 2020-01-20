"Не выдержал давления": внук Лобановского рассказал, почему не стал такой звездой, как Цыганков

Богдан Лобановский со своими родителями / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Внук легендарного Валерия Лобановского Богдан рассказал, почему не стал футболистом калибра Виктора Цыганкова, где рассчитывает работать по окончании университета, а также о том, что случилось с рестораном-музеем Валерия Лобановского, расположенным недалеко от базы "Динамо" в Конча-Заспе.

Читайте также: Защитника "Динамо" через соцсеть продают в Китай за три миллиона евро

"Я играл в футбол не только в "киевских дворах", – говорит Богдан Лобановский. – Нравилось, получалось, но профессионально играть я не стремился никогда. Тренировался в академии "Динамо" около года, но, так как я начал поздно (13 лет), на фоне других ребят я выглядел, откровенно говоря, слабым, я это сам понимал, поэтому принял решение уйти, не выдержал давления. Болею я, по понятным причинам, за "Динамо". Тем более в основном составе команды сейчас играют те футболисты, с которыми я был в одной группе в академии. Это Витя Цыганков, Вова Шепелев – кстати, одни из самых спокойных ребят в группе, как сейчас помню, не конфликтны, адекватны"

Богдан Лобановский – справа. Фото – официальный сайт "Динамо"

"Конечно, неприятно смотреть на поражения своего любимого клуба, – признается внук Валерия Лобановского. – Но надо понимать, что такое положение дел – временное. Так или иначе, поражения сменяются победами. В "Динамо" последние несколько лет были некоторые кадровые проблемы, работа по их устранению ведется и, очень надеюсь, вскоре будут видны положительные сдвиги"

Читайте также: Немецкий тренер о встрече с Лобановским: "Мне пришлось остановить матч и пересчитать игроков"

"Сначала после школы планировал учиться в сфере IT, но, так как я военнообязанный, решил выбрать что-то попроще и вступил на тренерский факультет Национального университета физвоспитания и спорта, где меня благополучно затянуло в сферу спорта уже с другой стороны, в другой роли, – говорит о своей судьбе Богдан Лобановский. – После окончания бакалаврата мне были интересны такие сферы деятельности, как психология, биохимия, физиология, теория и методика спорта, но в конце концов я выбрал наиболее привлекательное направление для себя – спортивный менеджмент. На данный момент собираю материалы для своей дипломной работы ("Менеджмент профессиональных спортивных клубов"). Кем вижу себя в футболе после завершения обучения? Вероятно, это менеджерская должность"

Говоря о судьбе ресторанного комплекса "У Мэтра", посвященного Валерию Лобановскому и "Динамо", внук легендарного тренера рассказал следующее: "Ресторан "У Мэтра", к сожалению, закрыт, в связи с большими затратами на содержание объекта. Существует мнение, что мой дедушка имел серьезные финансы, но разочарую тех, кто так думает. Это не так, к сожалению или к счастью. Желание сделать музей Валерия Лобановского есть, но сейчас немного не то время для реализации этой мечты. Уверен, что рано или поздно найду время и средства для этого".

Читайте также: "Не игра, а мучение": реакция соцсетей на первый матч "Динамо" в 2020 году

Как мы писали ранее, Лобановский попал в суперрейтинг благодаря зарубам с россиянином.Лучших тренеров Украины и России сравнили с Жозе Моуринью и Хосепом Гвардиолой.

Церемония награждения последнего турнира памяти Валерия Лобановского

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама