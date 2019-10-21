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Неприятные новости перед еврокубками: футболист "Шахтера" сломал руку

21 октября, 14:50

Принадлежащий "горнякам" Валерий Бондаренко не сможет помочь "Витории" в игре Лиги Европы с "Арсеналом"

Валерий Бондаренко

Валерий Бондаренко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондаренко, выступающий на правах аренды за португальский клуб "Витория Гимарайнш", угодил в лазарет. Как сообщил официальный сайт "Витории", 25-летний футболист, прошлой зимой перебравшийся в "Шахтер" из "Александрии", сломал правую руку.

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На уикенде Валерий Бондаренко перенес операцию. Сроки восстановления украинца пока не называются. Первым из матчей, которые ему придется пропустить, будет выездной поединок против лондонского "Арсенала" в Лиге Европы.

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Бондаренко в игре против "Порту". Фото – Getty Images

Напомним, "Шахтер" отдал Бондаренко в аренду в бывший клуб Луиша Каштру в конце июня. Соглашение было подписано на сезон 2019/2020. Спустя две недели после подписания контракта с "Виторией" украинец открыл счет своим голам в Португалии, поразив в контрольном матче ворота "Фамаликана" (5:2).

В августе Бондаренко принес победу португальскому клубу в Кубке лиги. Мяч, забитый Валерием головой, стал единственный в выездном поединке "Витории" против "Фейренше" (1:0), причем команда украинца сумела сохранить это преимущество, играя с 12-й минуты вдесятером.

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Осенью Валерий Бондаренко, после летней раскачки, уже регулярно выходил в основном составе "Витории", занимающей четвертое место в текущем чемпионате Португалии. Так что полученная травма оказалась очень и очень некстати для украинца.

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Отметим, что "Шахтер", которому принадлежит Валерий Бондаренко, уже во вторник проведет матч третьего тура Лиги чемпионов. "Горняков" ждет домашний поединок с конкурентом за выход в весеннюю часть еврокубка – загребским "Динамо".

Смотрите обзор матча "Аталанта" – "Шахтер" (1:2)

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травма Шахтер Донецк чемпионат Португалии Витория Гимарайнш

Источник: Сегодня|Спорт

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