Невероятные 9,9 для Тайсона: какие оценки получили футболисты в матче "Хоффенхайм" – "Шахтер"
Сразу два футболиста получили более 8 баллов от экспертов WhoScored, а в составе "Хоффенхайма" таких оценок не оказалось
"Шахтер" на выезде обыграл "Хоффенхайм" в матче пятого тура Лиги чемпионов. Поединок в Германии завершился со счетом 3:2 в пользу команду Паулу Фонсеки. Капитан "горняков" Тайсон получил от экспертов WhoScored почти максимальную оценку – 9,91 балла из 10 возможных! Бразильский нападающий нанес четыре удара по воротам соперника, забил два гола, один раз попал в штангу и сделал одну результативную передачу. Кроме того, именно Тайсон больше других игроков "Шахтера" получал мяч – 68 раз. Мы провели онлайн матча "Хоффенхайм" – "Шахтер".
Оценки WhoScored всем футболистам "Шахтера":
- 9,91 Тайсон
- 8,61 Исмаили
- 7,40 Мораес
- 6,94 Майкон
- 6,87 Хочолава
- 6,84 Алан Патрик (вышел на замену)
- 6,65 Кривцов
- 6,64 Данченко
- 6,45 Пятов
- 6,40 Коваленко
- 6,12 Дентиньо (вышел на замену)
- 6,03 Матвиенко
- 6.00 Бутко (вышел на замену)
- 5,94 Степаненко
Ранее герой матча Тайсон прокомментировал матч "Хоффенхайм" – "Шахтер"и заявил, что его команда заслужила отличную победу.
Самые высокие оценки от WhoScored в составе немецкого клуба получили: полузащитник Стивен Цубер (7,92), нападающий Исхак Бельфодиль (7,72) и защитник Павел Кадержабек (6,94).
Отметим, что после матча в Германии тренер "Шахтера" Паулу Фонсека посвятил победу всем украинцам.
Напомним, что на нашем сайте доступно видео голов и моментов матча "Хоффенхайм" – "Шахтер": пять голов, удаление, обстрел штанг и перекладин.
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