Невероятные 9,9 для Тайсона: какие оценки получили футболисты в матче "Хоффенхайм" – "Шахтер"

Сразу два футболиста получили более 8 баллов от экспертов WhoScored, а в составе "Хоффенхайма" таких оценок не оказалось

"Шахтер" на выезде обыграл "Хоффенхайм" в матче пятого тура Лиги чемпионов. Поединок в Германии завершился со счетом 3:2 в пользу команду Паулу Фонсеки. Капитан "горняков" Тайсон получил от экспертов WhoScored почти максимальную оценку – 9,91 балла из 10 возможных! Бразильский нападающий нанес четыре удара по воротам соперника, забил два гола, один раз попал в штангу и сделал одну результативную передачу. Кроме того, именно Тайсон больше других игроков "Шахтера" получал мяч – 68 раз. Мы провели онлайн матча "Хоффенхайм" – "Шахтер".

Оценки WhoScored всем футболистам "Шахтера":

9,91 Тайсон

8,61 Исмаили

7,40 Мораес

6,94 Майкон

6,87 Хочолава

6,84 Алан Патрик (вышел на замену)

6,65 Кривцов

6,64 Данченко

6,45 Пятов

6,40 Коваленко

6,12 Дентиньо (вышел на замену)

6,03 Матвиенко

6.00 Бутко (вышел на замену)

5,94 Степаненко

Ранее герой матча Тайсон прокомментировал матч "Хоффенхайм" – "Шахтер"и заявил, что его команда заслужила отличную победу.

Самые высокие оценки от WhoScored в составе немецкого клуба получили: полузащитник Стивен Цубер (7,92), нападающий Исхак Бельфодиль (7,72) и защитник Павел Кадержабек (6,94).

Отметим, что после матча в Германии тренер "Шахтера" Паулу Фонсека посвятил победу всем украинцам.

Напомним, что на нашем сайте доступно видео голов и моментов матча "Хоффенхайм" – "Шахтер": пять голов, удаление, обстрел штанг и перекладин.