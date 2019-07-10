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Нигерия на последних минутах вырвала путевку в полуфинал Кубка Африки

10 июля, 23:59

В 1/4 финала нигерийцы обыграли сборную ЮАР

Нигерийцы празднуют победу
Нигерийцы празднуют победу. Фото: AFP

Сборная Нигерии вышла в полуфинал Кубка африканских наций-2019. В матче 1/4 финала турнира "суперорлы" вырвали победу у национальной команды ЮАР - 2:1.

Победный гол был забит нигерийцами на 89-й минуте, его автором стал защитник "Удинезе" Уильям Троост-Эконг. До этого команды обменялись голами: за Нигерию забил Самуэль Чуквезе, ЮАР ответил точным ударом Бонгани Зунгу.

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Нигерия – ЮАР – 2:1
Гол: Чуквезе (27), Троост-Эконг (89) – Зунгу (71)

В полуфинале турнира Нигерия сыграет с победителем матча Кот-д’Ивуар – Алжир.

Ранее в полуфинал Кубка Африки вышла сборная Сенегала, которая минимально обыграла Бенин – 1:0.

Напомним, что ранее Египет после сенсационного вылета с Кубка Африки остался без тренера и главы федерации. Египтяне не пробились в четвертьфинал Кубка Африки впервые с 2004 года.

Ранее партнера Салаха выгнали с Кубка Африки за рассылку видео своих гениталий. Хозяева турнира оскандалились из-за неосторожности своего полузащитника Амры Уарды.

Самой титулованной командой Африки является сборная Египта. "Фараоны" семь раз становились победителями Кубка Африки, правда, в последний раз в 2010 году.

Кстати, европейскую Лигу наций-2019 выиграла сборная Португалии:

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Тег Кубок Африки, сборная ЮАР, сборная Нигерии

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Источники:

Сегодня|Спорт , sport24.ru

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