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"Никогда не меняйся, Алекс": "Манчестер Сити" отреагировал на чумовую реакцию Зинченко

15 октября, 14:46

Украинский полузащитник так праздновал выход на Евро-2020, что услышали в Англии

Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото: AFP

Английский "Манчестер Сити" отреагировал на выход сборной Украины в финальную часть чемпиона Европы 2020 года. Точнее, на празднование Александра Зинченко. Украинский полузащитник после победы над Португалией (2:1) дурачился во всю: врывался в прямой эфир во время флеш-интервью Ярмоленко и Романчука и скандировал: "Мы на Евро".

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В Twitter чемпионат Англии появилось короткое видео с нарезкой выходок Зинченко в послематчевой студии каналов "Футбол" и подписали его: "Никогда не меняйся, Алекс".

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Напомним, победу команде Андрея Шевченко принесли голы Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко в первом тайме. После перерыва Криштиану Роналду реализовал пенальти за игру рукой в исполнении Тараса Степаненко, которая стоила нашему полузащитнику второй желтой карточки в матче. В меньшинстве сборная Украины сумела выстоять против грозного соперника и довела матч до заслуженной победы. Видео голов и обзор матча Украина – Португалия – 2:1.

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Ранее мы писали, что перед началом матча игроков сборной Украины зарядили божественным исполнением гимна Украины в исполнении хора Веревки и 70 тысяч зрителей на трибунах. 125 человек из Национального хора имени Григория Веревки так спели, что футболисты просто не имели права проиграть.

Смотрите, как Зинченко забивал за сборную Украины:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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видео Сборная Украины Манчестер Сити Евро-2020 Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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