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Новая схема у "Шахтера" и новые беки у "Динамо": фишки сборов клубов УПЛ

8 июля, 08:55

Новый наставник "горняков" Каштру внедряет 4-1-4-1, а Хацкевич пробует в защите хавбеков

Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

До старта футбольного сезона в Украине остается три недели. "Сегодня" собрали самое интересное о том, как проходит подготовка наших грандов – "Шахтера" и "Динамо", а также других клубов Премьер-лиги.

"ШАХТЕР". "Горняки" провели сразу два товарищеских матча в Австрии в течение одного дня. Сначала расписали ничью с "Юрдингеном" из 3-й лиги Германии (1:1). Единственный гол за украинскую команду забил Густаво Бланко Лещук, который в прошлом сезоне выступал в аренде за "Малагу" и присоединился к "оранжево-черным" за два дня до спарринга. Позже "Шахтер" обыграл чемпиона Дании "Копенгаген" (2:1) благодаря дублю Мораеса.

Как "Шахтер" обыгрывал софийский ЦСКА на первом сборе

Луиш Каштру не скрывает: "У нас еще нет стартового состава, все ищут свое место, но команда прогрессирует". Вне игры пока что остаются резервный голкипер Пузанков, Нем, Дентиньо, Кайоде и восстанавливающийся после травмы Тотовицкий. Из игровых отличий "Шахтера" под руководством нового тренера – схема 4-1-4-1 с единственным опорным полузащитником и использование Марлоса в роли плеймейкера в центре поля. А также попытка заиграть Маркиньоса Сиприано слева в защите.

Расписание и результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Сегодня чемпионы Украины проведут еще два "товарняка" – с сербским "Пролетером" и австрийским "Вольфсбергом". 

"ДИНАМО". Вице-чемпионы Украины тоже проводит сборы в Австрии. Сначала киевляне расписали ничью с румынским "Ботошани" (1:1). Александр Хацкевич попробовал поэкспериментировать с составом и задействовал нового опорника Кадири в центре защиты, а во втором тайме выпустил Гармаша на правом фланге обороны. Затем динамовцы, отказавшись от тактических экспериментов, обыграли местный "Ваккер" (3:0), дебютный гол за киевлян забил Александр Караваев, поддержали его Вербич и Гармаш. Цыганков пока что работает по индивидуальной программе, имеют повреждения Попов, Буяльский и Беседин. Сегодня команду Александра Хацкевича ждет спарринг с греческим "Олимпиакосом". 

ДРУГИЕ КЛУБЫ УПЛ. "Александрия" в последнем матче на сборах в Голландии расписала ничью с бельгийским "Стандардом" (2:2, Довгий, Третьяков). "Десна" вернулась со сборов в Беларуси и в спарринге минимально обыграла "Оболонь-Бровар" (1:0, Хлебас). "Карпаты" расстались с Кучинским, Мегремичем, Нестеровым, Папой Гуйе и Онглой. Но и без них справились с "Агробизнесом" (2:0). Во втором "товарняке" кряду забивает за львовян их люксембургский новичок Марвин Мартинс. "Мариуполь", который проводит сборы в Турции, уничтожил местную "Дарикаспор" (6:0). Дебютант УПЛ "Колос" обыграл "Кремень" (2:1), но уступил "Полесью" (0:2), а их тренер Руслан Костышин рассказал: "У нас свой метод подготовки, и мы выглядели тяжеловато. Но у нас все идет по плану".

Как сообщалось ранее, эксперт оценил трансферную политику динамовцев: "Зачем "Динамо" Караваев? Возможно, они продадут Цыганкова уже до конца августа". Михаил Метревели поделился своим мнением касаемо главного летнего трансфера в Украине – перехода игрока национальной сборной Александра Караваева из луганской "Зари" в киевское "Динамо". Также Метревели заявил, что новый тренер "Шахтера" Луиш Каштру столкнется с проблемой игры в чемпионате Украины из-за тактики наших команд.


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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк

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АВТОР:

Кирилл Круторогов

Источник:

Сегодня|Спорт

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