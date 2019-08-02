Новичок "Динамо": " Буду пытаться забивать много голов"

Новоиспеченный футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес поделился эмоциями после своего перехода в стан "бело-синих" и подписания пятилетнего контракта. Футболист не скрывал положительных эмоций и рассказал, что планирует забить много голов.
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"Я счастлив оказаться здесь, в Динамо, надеюсь, что это будет прекрасный сезон. Сделаю все от себя возможное для команды. Буду пытаться забивать много голов", – сказал полузащитник
Директор академии "Динамо вспомнил историю о том, что если Милевский заходил в клуб, то гуляли все. Директор академии "Динамо" Александр Ищенко вспомнил об инцинденте с бывшим нападающим киевлян Артемом Милевским, а также рассказало мажорах в детской школе.
Как мы писали, ранее игрок сборной Люксембурга перешел в украинский клуб. Защитник Марвин Мартинс подписал контракт со львовскими "Карпатами". С футболистом заключили двухлетнее соглашение.
Так Жерсон Родригес забил в свои ворота в матче с Украиной
А так Жерсон Родригес забил в ворота сборной Литвы
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