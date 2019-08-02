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Новичок "Динамо": " Буду пытаться забивать много голов"

Сегодня, 19:44

Жерсон Родригес поделился эмоциями от переезда в Киев

Жерсон Родригес

Жерсон Родригес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Новичок "Динамо": " Буду пытаться забивать много голов" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%81 Футбол Жерсон Родригес поделился эмоциями от переезда в Киев

Новоиспеченный футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес поделился эмоциями после своего перехода в стан "бело-синих" и подписания пятилетнего контракта. Футболист не скрывал положительных эмоций и рассказал, что планирует забить много голов.

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"Я счастлив оказаться здесь, в Динамо, надеюсь, что это будет прекрасный сезон. Сделаю все от себя возможное для команды. Буду пытаться забивать много голов", – сказал полузащитник

Директор академии "Динамо вспомнил историю о том, что если Милевский заходил в клуб, то гуляли все. Директор академии "Динамо" Александр Ищенко вспомнил об инцинденте с бывшим нападающим киевлян Артемом Милевским, а также рассказало мажорах в детской школе.

Как мы писали, ранее игрок сборной Люксембурга перешел в украинский клуб. Защитник Марвин Мартинс подписал контракт со львовскими "Карпатами". С футболистом заключили двухлетнее соглашение.

Так Жерсон Родригес забил в свои ворота в матче с Украиной

А так Жерсон Родригес забил в ворота сборной Литвы

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Динамо Киев трансфер Жерсон Родригес

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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