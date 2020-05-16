Обнаженный Роналду удивил комика, появившись перед ним из темноты

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду стал участником прямого эфира португальского комика Бруно Ногейры в Instagram. Обнаженный Роналду удивил комика, появившись в эфире в темноте, поскольку у него возникли проблемы с освещением.
Читайте также: Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взгляд
Криштиану понадобилось больше минуты, чтобы зажечь свет во время разговора, в это время более 150 000 зрителей стрима изо всех сил пытались разглядеть футболиста.
"Завтра тренировка. Всех обнимаю – и удачи!", – пожелал зрителям после разговора Роналду.
Читайте также: Невеста Роналду распродает личные вещи футболиста на аукционе
Ранее мы писали, что Юрген Клопп выбрал лучшего между Лионелем Месси и Криштиану Роналду."Роналду – невероятен", – говорит главный тренер "Ливерпуля", но отдает предпочтение маленькому аргентинцу.
Также мы рассказывали о списке самых переоцененных спортсменов в мире: Роналду и Месси есть и здесь, но не на ведущих ролях – возглавил рейтинг Дэвид Бекхэм.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк