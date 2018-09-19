Обзор матча "Црвена Звезда" – "Наполи" в Лиге чемпионов

Сегодня, 01:29

Лучшие моменты поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов


Единственный матч вторника в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов без забитых мячей состоялся в Белграде, где встречались местная "Црвена Звезда" и итальянский "Наполи". Поединок прошел при подавляющем преимуществе гостей, о чем говорит статистика ударов 20:6 в пользу "Наполи", но нанести результативный удар никому в составе вице-чемпиона Италии не удалось.

"Црвена Звезда" – "Наполи" – 0:0

"Црвена Звезда": Борян, Дегенек, Родич, Стойкович, Савич, Йовичич (Йованчич, 56), Крстичич, Чаушич, Марин (Симич, 87), Боачи (Павков, 81), Бен-Набуан.

"Наполи": Оспина, Альбиоль, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Зелиньски (Гамшик, 75), Фабиан Руис, Кальехон (Уна, 75), Аллан (Мертенс, 61), Инсинье, Милик.

Предупреждения: Аллан (17), Крстичич (37), Дегенек (55), Альбиоль (57), Милик (90), Мариу Руй (90).

Напомним, что донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов в среду, 19 сентября, матчем с "Хоффенхаймом". За сутки до встречи "Шахтер" провел открытую тренировку.

Сегодня вечером "горняки" прилетели в Харьков, наставник команды взял с собой 22 игрока, в том числе нападающего Оларенважу Кайоде.

Ранее на вопросы журналистов ответил наставник "Шахтера" Паулу Фонсека: "Нам предстоит сыграть с очень опасной командой, которая умеет атаковать". Главный тренер "горняков" отметил, что травмированного Веллингтона Нема заменит Сергей Болбат. Это будет его дебют в Лиге чемпионов.
видео, футбол, Лига чемпионов, Наполи, Црвена Звезда

Вы сейчас просматриваете новость "Обзор матча "Црвена Звезда" – "Наполи" в Лиге чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Команда Коноплянки стартовала в Лиге чемпионов с ничьей: обзор матча с "Порту"

Сегодня, 00:50

Голы и лучшие моменты поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов

Футбол

Обзор супербитвы "Ливерпуль" - "ПСЖ" в Лиге чемпионов

Сегодня, 00:46

Голы и лучшие моменты поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов
Загрузка...

Футбол

Фото ФК "Шахтер"

Расписание, результаты и котировки матчей Лиги чемпионов 18 сентября

Вчера, 23:54

Прошлогодний финалист турнира принимает новый клуб Буффона

Футбол

Икер Касильяс. Фото AFP

Икер Касильяс установил уникальный рекорд в Лиге чемпионов

Вчера, 23:27

Знаменитый испанский голкипер играет в турнире с 1999 года

Футбол

Как Месси и "Барселона" громили ПСВ: обзор матча Лиги чемпионов

Вчера, 22:50

Голы и лучшие моменты матча первого тура группового этапа на "Камп Ноу"

Футбол

Обзор волевой победы "Интера" над "Тоттенхэмом" в Лиге чемпионов

Вчера, 22:46

Голы и лучщшие моменты матча первого тура группового этапа на "Сан-Сиро"
Загрузка...