Обзор матча "Црвена Звезда" – "Наполи" в Лиге чемпионов

Единственный матч вторника в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов без забитых мячей состоялся в Белграде, где встречались местная "Црвена Звезда" и итальянский "Наполи". Поединок прошел при подавляющем преимуществе гостей, о чем говорит статистика ударов 20:6 в пользу "Наполи", но нанести результативный удар никому в составе вице-чемпиона Италии не удалось.

"Црвена Звезда" – "Наполи" – 0:0

"Црвена Звезда": Борян, Дегенек, Родич, Стойкович, Савич, Йовичич (Йованчич, 56), Крстичич, Чаушич, Марин (Симич, 87), Боачи (Павков, 81), Бен-Набуан.

"Наполи": Оспина, Альбиоль, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Зелиньски (Гамшик, 75), Фабиан Руис, Кальехон (Уна, 75), Аллан (Мертенс, 61), Инсинье, Милик.

Предупреждения: Аллан (17), Крстичич (37), Дегенек (55), Альбиоль (57), Милик (90), Мариу Руй (90).

Напомним, что донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов в среду, 19 сентября, матчем с "Хоффенхаймом". За сутки до встречи "Шахтер" провел открытую тренировку.

Сегодня вечером "горняки" прилетели в Харьков, наставник команды взял с собой 22 игрока, в том числе нападающего Оларенважу Кайоде.

Ранее на вопросы журналистов ответил наставник "Шахтера" Паулу Фонсека: "Нам предстоит сыграть с очень опасной командой, которая умеет атаковать". Главный тренер "горняков" отметил, что травмированного Веллингтона Нема заменит Сергей Болбат. Это будет его дебют в Лиге чемпионов.