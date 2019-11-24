Окровавленного Милевского с "исключительным" чемпионством поздравил сам Марадона

Милевский и Марадона. Фото euroradio.fm

Бывший председатель правления "Динамо-Брест" Диего Марадона поздравил клуб Артема Милевского с завоеванием титула чемпиона Беларуси. "Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб "Динамо-Брест" с титулом чемпиона Беларуси", – написал Марадона в своем Instagram на испанском языке, добавив "Мои поздравления!" на русском.

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Марадона был назначен почетным президентом брестского "Динамо" в мае 2018 года, но в Беларуси появился лишь для подписания контракта. В его основные обязанности в клубе входили – популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, участие в трансферных кампаниях, привлечение спонсоров и развитие детско-юношеского футбола.

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Напомним, что брестское "Динамо" оформило чемпионский титул за тур до завершения турнира, завоевав золотые медали первенства Беларуси впервые в своей истории. Причем, как мы писали ранее, Милевский после завоевания чемпионства расплакался как ребенок. Кроме того, Артем показал публике свои израненные ноги с еще не засохшей кровью.

Эмоции Милевского и фанатов "Динамо" (Брест)

Милевский – чемпион Беларуси. Эмоции Артема Видео: Twitter

Милевский – чемпион Беларуси. Эмоции Артема Видео: Twitter

Милевский – чемпион Беларуси. Эмоции фанатов Видео: Twitter

После минимальной победы над "Витебском", которая досрочно принесла брестскому "Динамо" чемпионство, Артем разрыдался прямо на поле. Милевского заключила в объятия его девушка – красотка-модель Валерия. А когда украинец покидал газон, его подняли на руки болельщики и принялись подбрасывать в воздух. Такого в карьере Мили, похоже, еще не было! Сам Артем назвал этот успех "исключительным чемпионством на закате карьеры".

Смотрите сюжет о скандальной карьере Артема Милевского

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