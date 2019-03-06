Онлайн матча 1/8 Лиги чемпионов "Порту" – "Рома"

Текстовая трансляция с фото и видео ответного поединка 1/8 финала ЛЧ

Икер Касильяс готовится пройти "Рому" с закрытыми глазами. Фото: AFP

Онлайн матча 1/8 Лиги чемпионов "Порту" – "Рома" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f7a/7a8/5c7f7a7a87bb8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f7a/7a8/5c7f7a7a87bb8.png 2019-03-06T09:45:00+02:00 Футбол Текстовая трансляция с фото и видео ответного поединка 1/8 финала ЛЧ

В среду, 6 марта, на стадионе "Драгау" в Порту состоится ответный матч 1/8 Лиги чемпионов "Порту" – "Рома". Первый поединок команд в Риме, прошедший три недели назад, принес победу "Роме" со счетом 2:1. Начало ответной встречи – в 22:00 по киевскому времени. Судить игру будет знаменитый турок Джюнейт Чакыр. "Порту" для выхода в 1/4 ЛЧ достаточно выиграть 1:0.

ПРИЛЕТ "РОМЫ" И ЕЕ ИМПЕРАТОРА ТОТТИ В ПОРТУ

Этот матч может оказаться судьбоносным для тренера римлян Эусебио Ди Франческо. Поговаривают, в случае вылета из ЛЧ, он будет уволен. По одной информации, заменить его может Паулу Соуза, ранее возглавлявший "Фиорентину". По другой, в сменщики Ди Франческо готовят нынешнего коуча "Челси" Маурицио Сарри.

Ориентировочные составы команд

"Порту": Касильяс – Милитао, Пепе, Фелипе, Алекс Теллес – Данилу, Эррера, Оливер – Корона, Браими, Марега. Дисквалифицированных и травмированных – нет.

"Рома": Ульсен – Флоренци, Манолас, Маркано, Коларов – Кристанте, Де Росси, Пеллегрини - Дзаньоло, Джеко, Эль-Шаарави. Не сыграют: Дженгиз Юндер (бедро), Пасторе (икроножная мышца).Под вопросом: Манолас (вирус), Дзаньоло (бедро)

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР "РОМЫ" ЭУСЕБИО ДИ ФРАНЧЕСКО

"Команда переживает непростые времена, по нам больно ударило субботнее поражение от "Лацио" в римском дерби (0:3). Предстоящий матч с "Порту" для нас – вопрос жизни и смерти. Нужно здорово отыграть в обороне, остальное у нас получится само собой. Мое будущее? Сейчас это не важно"

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР "ПОРТУ" СЕРЖИУ КОНСЕЙСАУ

"Не стоит переусердствовать с воинственными призывами, все в наших руках. Мы должны побеждать, но торопиться не следует. Надо помнить, что у "Ромы" третья по силе атака в серии А"

КАСИЛЬЯСА И ЕГО "ПОРТУ" НА ТРЕНИРОВКЕ ЧУТЬ НЕ СДУЛО ВЕТРОМ

Что говорят букмекеры. "Порту" – фаворит сегодняшнего матча. Котировки на его победу – 1.85.На ничью – 3.75. На победу "Ромы" – 4.10. Однако шансы "Ромы" пройти в 1/4 ЛЧ оцениваются букмекерами выше (1.67), чем шансы "Порту" (2.10).

Напомним, как "Рома" и "Порту" (2:1) играли три недели назад

Первый тайм

Второй тайм

Как сообщалось ранее, "Аякс" совершил чудо в Мадриде, выбив из ЛЧ "Реал". А бывший клуб Ярмоленкопо сумме двух матчей был разгромлен "Тоттенхэмом".

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