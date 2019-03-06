Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Онлайн матча 1/8 Лиги чемпионов "Порту" – "Рома"

Сегодня, 09:45

Текстовая трансляция с фото и видео ответного поединка 1/8 финала ЛЧ

Икер Касильяс готовится пройти "Рому" с закрытыми глазами
Икер Касильяс готовится пройти "Рому" с закрытыми глазами. Фото: AFP
Онлайн матча 1/8 Лиги чемпионов "Порту" – "Рома" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f7a/7a8/5c7f7a7a87bb8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f7a/7a8/5c7f7a7a87bb8.png Футбол Текстовая трансляция с фото и видео ответного поединка 1/8 финала ЛЧ

В среду, 6 марта, на стадионе "Драгау" в Порту состоится ответный матч 1/8 Лиги чемпионов "Порту" – "Рома". Первый поединок команд в Риме, прошедший три недели назад, принес победу "Роме" со счетом 2:1. Начало ответной встречи – в 22:00 по киевскому времени. Судить игру будет знаменитый турок Джюнейт Чакыр. "Порту" для выхода в 1/4 ЛЧ достаточно выиграть 1:0.

ПРИЛЕТ "РОМЫ" И ЕЕ ИМПЕРАТОРА ТОТТИ В ПОРТУ

Этот матч может оказаться судьбоносным для тренера римлян Эусебио Ди Франческо. Поговаривают, в случае вылета из ЛЧ, он будет уволен. По одной информации, заменить его может Паулу Соуза, ранее возглавлявший "Фиорентину". По другой, в сменщики Ди Франческо готовят нынешнего коуча "Челси" Маурицио Сарри.

Ориентировочные составы команд

"Порту": Касильяс – Милитао, Пепе, Фелипе, Алекс Теллес – Данилу, Эррера, Оливер – Корона, Браими, Марега. Дисквалифицированных и травмированных – нет.

"Рома": Ульсен – Флоренци, Манолас, Маркано, Коларов – Кристанте, Де Росси, Пеллегрини - Дзаньоло, Джеко, Эль-Шаарави. Не сыграют: Дженгиз Юндер (бедро), Пасторе (икроножная мышца).Под вопросом: Манолас (вирус), Дзаньоло (бедро)

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР "РОМЫ" ЭУСЕБИО ДИ ФРАНЧЕСКО

"Команда переживает непростые времена, по нам больно ударило субботнее поражение от "Лацио" в римском дерби (0:3). Предстоящий матч с "Порту" для нас – вопрос жизни и смерти. Нужно здорово отыграть в обороне, остальное у нас получится само собой. Мое будущее? Сейчас это не важно"

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР "ПОРТУ" СЕРЖИУ КОНСЕЙСАУ

"Не стоит переусердствовать с воинственными призывами, все в наших руках. Мы должны побеждать, но торопиться не следует. Надо помнить, что у "Ромы" третья по силе атака в серии А"

КАСИЛЬЯСА И ЕГО "ПОРТУ" НА ТРЕНИРОВКЕ ЧУТЬ НЕ СДУЛО ВЕТРОМ

Что говорят букмекеры. "Порту" – фаворит сегодняшнего матча. Котировки на его победу – 1.85.На ничью – 3.75. На победу "Ромы" – 4.10. Однако шансы "Ромы" пройти в 1/4 ЛЧ оцениваются букмекерами выше (1.67), чем шансы "Порту" (2.10).

Напомним, как "Рома" и "Порту" (2:1) играли три недели назад

Первый тайм

Второй тайм

Как сообщалось ранее, "Аякс" совершил чудо в Мадриде, выбив из ЛЧ "Реал". А бывший клуб Ярмоленкопо сумме двух матчей был разгромлен "Тоттенхэмом".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Лига чемпионов, Порту , Рома Италия

Вы сейчас просматриваете новость " Онлайн матча 1/8 Лиги чемпионов "Порту" – "Рома"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киевское "Динамо" хочет купить у "Ромы" полузащитника

26 февраля, 13:05

Украинский клуб проявляет интерес к хорвату Анте Чоричу

Скауты "Шахтера" просматривали матч "Порту" – "Бенфика"

3 марта, 17:51

На центральную игру чемпионата Португалии также отрядили селекционеров "МанСити", "Юве" и "Милан"

Вакарчук рассказал, за кого проголосует на выборах президента

Россия сделала подлое заявление об Украине в ООН

Украинцам разрешили не оплачивать долги из платежек

Медведчук: Украина должна поступить с Донбассом, как РФ с Чечней

Священнослужитель УПЦ пожелал смерти Филарету

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали

Почему дочь Владимира Кличко не живет с мамой?

Поклонники заподозрили Бузову в анорексии

Украинцам назвали самого богатого кандадата в президенты

Настя Каменских засветила пышные формы в киевском ресторане
Загрузка...

В киевском "Динамо" занялись поиском нового тренера "а-ля Ребров"

Вчера, 19:36

Вице-чемпионы Украины хотят заполучить специалиста, который бы улучшил качество форвардов команды

Перед Поветкиным Усик отточит свой удар на звезде из Казахстана

Вчера, 18:30

Стало известно имя одного из спарринг-партнеров украинца в Америке. Это 20-летний Айболды Дауренулы

Одессит дает Кличко миллиард за возвращение в ринг: все условия мегасделки

Вчера, 16:22

Уже в этом году году Владимир может провести три боя. Его ждут Джошуа и Фьюри на "Уэмбли"

"Без титулов Усик мне не интересен": Гассиев назвал условие для реванша

4 марта, 19:46

Российский боксер рассказал, как его откинуло назад поражение от украинца и возможен ли их новый поединок

Кличко против Мейвезера: украинца ждет "бой" за звание лучшего боксера десятилетия

4 марта, 19:25

Шансы украинца не очень высоки: "Он не побеждал достойных инквизиторов"

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

Зеленский едва не подрался с военными во Львове