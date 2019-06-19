Определился последний участник украинской Премьер-лиги

"Олимпик" сохранил место в элитном дивизионе по футболу

Владислав Гельзин. Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Донецкий "Олимпик" остается в Премьер-лиге. Президент клуба Владислав Гельзин сообщил, что клубу выдали аттестат для участия в новом сезоне, несмотря на то, что клуб не имеет команд U-19 и U-21 – они были дисквалифицированы из-за скандала с договорными матчами. Но на собрании клубов Премьер-лиги все 11 участников лиги выступили за выдачу "Олимпику" аттестата.

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Напомним, ранее сообщалось, что "Олимпику" окончательно запретили участвовать в следующем чемпионате Украины из-за вовлеченности его молодежных команд в скандалы с договорными матчами. Апелляционный комитет УАФ после последнего заседания по делу "Олимпика" оставил в силе решение о невыдаче клубу аттестата. При этом сообщалось, что оно быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) Лозанны.

Обзор последнего матча "Олимпика" в сезоне-2018/2019

Как известно, ранее в футбольную Премьер-лигу Украины пробился клуб "Колос" из Ковалевки. Село на 1600 человек: впервые в истории в чемпионате страны будет представлен такой маленький населенный пункт.

Напомним, что со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В мини-турнире примут участие команды, занявшие места с пятого по восьмое.

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