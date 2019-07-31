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От Клоппа до Тите – претенденты на звание лучшего тренера года

Сегодня, 18:48

При выборе кандидатов учитывались результаты команд в период с 16 июля 2018 по 19 июля 2019 года

Клопп с трофеем Лиги чемпионов

Клопп с трофеем Лиги чемпионов / Фото: AFP

От Клоппа до Тите – претенденты на звание лучшего тренера года https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/1b8/5cd/5d41b85cd0547.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/1b8/5cd/5d41b85cd0547.jpg Футбол При выборе кандидатов учитывались результаты команд в период с 16 июля 2018 по 19 июля 2019 года

Немецкий специалист Юрген Клопп, возглавляющий английский "Ливерпуль", вошел в список претендентов на звание лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). "Ливерпуль" под руководством Клоппа в сезоне-2018/19 выиграл Лигу чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии.

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В список претендентов также попали Джамель Бельмади (сборная Алжира, победитель Кубка африканских наций – 2019), Дидье Дешам (сборная Франции), Марсело Гальярдо (аргентинский "Ривер Плейт", победитель Кубка Либертадорес – 2018), Рикардо Гарека (сборная Перу, финалист Кубка Америки – 2019), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити", чемпион Англии, обладатель Кубка Англии и Кубка английской лиги), Маурисио Почеттино (английский "Тоттенхэм", финалист Лиги чемпионов), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Эрик тен Хаг (голландский "Аякс") и Тите (сборная Бразилии, победитель Кубка Америки – 2019). При составлении списка кандидатов учитывались результаты команд в период с 16 июля 2018 по 19 июля 2019 года.

Также ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера женских команд. В список вошли Милена Бертолини (сборная Италии), Джилл Эллис (сборная США), Питер Герхардсен (сборная Швеции), Футоши Икеда (сборная Японии до 20 лет), Антония Ис (женская сборная Испании до 17 лет), Джо Монтемуарро ("Арсенал", Англия), Фил Невилл (сборная Англии), Рейнальд Педрос ("Лион", Франция), Пол Райли ("Северная Каролина", США) Сарина Вигман (сборная Нидерландов). При составлении списка кандидатов учитывались результаты команд в период с 25 мая 2018 по 7 июля 2019 года.

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Церемония вручения наград ФИФА пройдет 23 сентября в Милане.

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Напомним, сегодня в чемпионате Украины пройдут матчи первого тура:

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В этом сезоне "Динамо" уже провело один официальный матч. В прошлое воскресенье, подопечные Александра Хацкевича пополнили клубный музей на один трофей. "Динамо" выиграло Суперкубок Украины-2019, добыв волевую победу над "Шахтером":

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тренер ФИФА Юрген Клопп Дидье Дешам Маурисио Почеттино

Источник: ТАСС

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