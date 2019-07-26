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Ожидается аншлаг: на матч "Динамо" – "Шахтер" в Одессе осталась всего тысяча билетов

26 июля, 16:06

Президент Премьер-лиги Томас Гримм сообщил, что в свободной продаже осталась всего тысяча билетов на матч за Суперкубок Украины

Футболисты "Динамо" готовятся к первому официальному матчу сезона
Футболисты "Динамо" готовятся к первому официальному матчу сезона. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В воскресенье, 28 июля, матчем за Суперкубок Украины открывается новый футбольный сезон в нашей стране. Встречаются две команды, которые пока не подпускали другие клубы к завоеванию этого трофея, – "Динамо" и "Шахтер". Поединок начнется в 21:00, а на нашем сайте доступен текстовый онлайн матча за Суперкубок Украины.

В пятницу, за два дня до поединка, президент украинской Премьер-лиги Томас Гримм сообщил, что в свободной продаже осталась всего тысяча билетов на матч. В десятый раз игру за Суперкубок Украины примет одесский стадион "Черноморец", который вмещает 34 тысячи человек.

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Ранее стало известно, что три игрока "Шахтера" не готовятся к матчу за Суперкубок Украины против "Динамо". Во встрече не смогут принять участие Андрей Тотовицкий, Максим Малышев и Виктор Коваленко.

Как сообщалось ранее, букмекеры назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо". Аналитики дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея.

В матче за Суперкубок-2018 "Динамо" обыграло "Шахтер":

А в Суперкубке-2017 "Шахтер" обыграл "Динамо":

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Тег Одесса, билеты, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Суперкубок Украины

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Сегодня|Спорт

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