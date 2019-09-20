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Печальные отголоски еврокубков: Голландия обходит Украину, в спину дышит Турция

20 сентября, 09:50

Украина набрала балы благодаря победе "Динамо"

Динамо обыграло Мальме

Динамо обыграло Мальме / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Поединки Лиги Европы и Лиги чемпионов для украинских клубов вышли не столь удачными. Донецкий "Шахтер" уступил "Манчестер Сити", тогда как "Александрия" проиграла "Вольфсбургу" в Лиге Европы. Из трех клубов представляющих Украину лишь "Динамо" смогло добыть победу.

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Минимальная виктория киевлян над "Мальме" в Лиге Европы позволила добавить в украинский рейтинг всего 0,4 балла, которые позволили сохранить место в десятке таблицы коэффициентов УЕФА.

Тем не менее, победы "Аякса" с ПСВ, а также ничья АЗ подняли Нидерланды с 11-го сразу на девятую строчку, а Турция, несмотря на большее представительство команд на групповых этапах еврокубков, пока отстает от Украины на полбалла.

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На данный момент суммарный коэффициент Украины составляет 30,700 балла. Голландия, которая впервые за многие годы обошла нашу национальную ассоциацию в таблице, имеет в активе 30,750. У идущей на 11 месте Турции 30,600 баллов в рейтинге.

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Отметим, что 10-я строчка в таблице коэффициентов означает, что в следующем сезоне второй представитель ассоциации в Лиге чемпионов стартует не в третьем, а во втором раунде.

В четверке лидеров изменений не произошло. Немецкие клубы выступили получше итальянских в первом туре и сохранили третью позицию. Португалия продолжает сокращать отставание от шестой России. Бельгия уже уверенно держится на восьмой позиции.

Как мы сообщали накануне, Роналду – в шоке, Симеоне - в экстазе, Семин - на вершине. Экс-тренер киевского "Динамо" возглавил группу, в которой "Атлетико" и "Ювентус" устроили супертриллер.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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Лига чемпионов Лига Европы Динамо Киев Шахтер Донецк ФК Александрия

Источники: UEFA.com , Сегодня|Спорт

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