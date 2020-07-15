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Перед главным матчем года с "Зарей" игроков "Динамо" закроют на базе в Конче-Заспе

15 июля, 08:48

Олег Люлька Олег Люлька

В четверг киевлянам нужно побеждать на "Олимпийском" луганчан, чтобы заработать пропуск в Лигу чемпионов

В четверг, 16 июля, на НСК "Олимпийский" состоится ключевой матч в борьбе за второе место в чемпионате Украины, а с ним и за путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" в 19:00 принимает луганскую "Зарю". Как мы писали ранее, судить "Динамо" – "Заря" будет Екатерина Монзуль. Стали известны подробности подготовки к главной игре сезона подопечных Алексея Михайличенко.

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Как сообщает официальный сайт "Динамо", сразу после воскресного поединка в Кировоградской области, в котором "Динамо" сыграло вничью 2:2 с "Александрией", "бело-синие" отправились на клубном автобусе в Киев. Понедельник был преимущественно посвящен восстановлению, а во вторник команда приступила к подготовке к игре с "Зарей", проведя вечернюю тренировку.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Знаковый момент – в среду после тренировки игроки "Динамо" не разъедутся по домам, как обычно, а останутся ночевать на клубной базе в Конче-Заспе. Если в былые времена подобное было нормой, то в последние годы происходило крайне редко. Таким образом, футболисты смогут сконцентрироваться на предстоящем матче с "Зарей" в изоляции от всевозможных соблазнов ночной столичной жизни. Напомним, в свое время динамовцы Алиев и Милевский умудрялись нарушать режим даже накануне сверхпринципиальных игр.

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Читайте также: "Шахтер" – "Динамо": стали известны дата и место встречи грандов в матче за Суперкубок Украины

Ранее мы писали, что "Суркис согласен продать Цыганкова". Названа сумма, которая устроит президента "Динамо". С учетом реалий карантина главную звезду киевского клуба могут отпустить за 15 млн евро плюс бонусы.

Смотрите, как "Динамо" сыграло 2:2 с "Александрией"

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
30
25
3
2
76
24
52
78
Забитые 76
Пропущеные 24
Разница 52
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ЗаряЗаряЗар
30
17
6
7
48
25
23
57
Забитые 48
Пропущеные 25
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н Н В П
3
ДинамоДинамоДин
30
17
5
8
62
32
30
56
Забитые 62
Пропущеные 32
Разница 30
Результаты последних матчей: Н П П В В
4
ДеснаДеснаДес
30
17
4
9
57
29
28
55
Забитые 57
Пропущеные 29
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
5
АлександрияАлександрияАле
30
13
6
11
44
44
0
45
Забитые 44
Пропущеные 44
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н П П П
6
КолосКолосКол
30
9
2
19
31
57
-26
29
Забитые 31
Пропущеные 57
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
31
14
4
13
39
42
-3
46
Забитые 39
Пропущеные 42
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В П П
8
МариупольМариупольМар
30
10
9
11
36
45
-9
39
Забитые 36
Пропущеные 45
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
ВорсклаВорсклаВор
30
9
7
14
22
43
-21
34
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
10
ОлимпикОлимпикОли
31
9
6
16
27
46
-19
33
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: В В П Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
30
5
9
16
24
50
-26
24
Забитые 24
Пропущеные 50
Разница -26
Результаты последних матчей: П Н Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

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