Перед главным матчем года с "Зарей" игроков "Динамо" закроют на базе в Конче-Заспе

В четверг киевлянам нужно побеждать на "Олимпийском" луганчан, чтобы заработать пропуск в Лигу чемпионов

В четверг, 16 июля, на НСК "Олимпийский" состоится ключевой матч в борьбе за второе место в чемпионате Украины, а с ним и за путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" в 19:00 принимает луганскую "Зарю". Как мы писали ранее, судить "Динамо" – "Заря" будет Екатерина Монзуль. Стали известны подробности подготовки к главной игре сезона подопечных Алексея Михайличенко.

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Как сообщает официальный сайт "Динамо", сразу после воскресного поединка в Кировоградской области, в котором "Динамо" сыграло вничью 2:2 с "Александрией", "бело-синие" отправились на клубном автобусе в Киев. Понедельник был преимущественно посвящен восстановлению, а во вторник команда приступила к подготовке к игре с "Зарей", проведя вечернюю тренировку.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Знаковый момент – в среду после тренировки игроки "Динамо" не разъедутся по домам, как обычно, а останутся ночевать на клубной базе в Конче-Заспе. Если в былые времена подобное было нормой, то в последние годы происходило крайне редко. Таким образом, футболисты смогут сконцентрироваться на предстоящем матче с "Зарей" в изоляции от всевозможных соблазнов ночной столичной жизни. Напомним, в свое время динамовцы Алиев и Милевский умудрялись нарушать режим даже накануне сверхпринципиальных игр.

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Ранее мы писали, что "Суркис согласен продать Цыганкова". Названа сумма, которая устроит президента "Динамо". С учетом реалий карантина главную звезду киевского клуба могут отпустить за 15 млн евро плюс бонусы.

Смотрите, как "Динамо" сыграло 2:2 с "Александрией"

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