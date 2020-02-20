Перед матчем с "Бенфикой" игрок "Шахтера" почтил память погибшего Коби Брайанта

Полузащитник "Шахтера" Тайсон вышел на тренировку перед матчем Лиги Европы с "Бенфикой" в футболке с номером знаменитого игрока НБА Коби Брайанта, который погиб в результате авиакатастрофы. Кроме номера 24 на оранжевой футболке написана фамилия Брайант. Мультимедийный онлайн "Шахтер" – "Бенфика" уже идет на нашем сайте.

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Напомним, в Харькове на ОСК "Металлист" проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика". Заметим, ответная игра "Бенфики" с "Шахтером" состоится 27 февраля в Лиссабоне.

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Брайант, которому был 41 год, разбился на вертолете вместе со своей 13-летней дочерью Джианной в воскресенье, 26 января. Также СМИ сообщают подробности о том, кто еще был в вертолете с Коби Брайантом.

Ранее мы сообщали, что "Шахтер" победит, Мораес забьет – прогноз букмекеров на матч против "Бенфики" в Лиге Европы. Тем не менее, аналитики считают, что у "Бенфики" больше шансов выйти в следующий раунд по итогам двухматчевого противостояния.

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