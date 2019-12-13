"Передай отцу, чтобы продал клуб": дочка Суркиса пожаловалась на "недоболельщиков" "Динамо"

"Я похожа на личного секретаря своего отца?" - Instagram-возмущение Яны Суркис

Игорь Суркис и его дочка Яна / Фото: Instagram

Реклама

Дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна возмутилась поведением болельщиков, которые завалили ее Instagram призывами к ее отцу продать киевский клуб. Напомним, после ничьей с "Лугано" 1:1 "Динамо" вылетело из еврокубков, не сумев пробиться даже в 1/16 финала Лиги Европы.

Читайте также: "Кому вы проиграли группу? Стыд!" Экс-тренер "Динамо" разнес киевлян в пух и прах

Яна Суркис. Фото – Instagram

"Дорогие болельщики и недоболельщики "Динамо", которые на меня подписаны. Вы нормальные люди? У меня директ завален сообщениями по поводу того, что "Динамо" дно, передай отцу, чтобы продал клуб. Вы думаете, я буду это читать и как-то воспринимать? Я какое отношение имею к клубу? Или я похожа на личного секретаря своего отца?", – написала Яна Суркис в сторис своего Instagram

Смотрите, как "Динамо" вылетело из Лиги Европы

Читайте также: "Мне тоже х***во": вратарь "Динамо" жестко пообщался с ультрас после игры с "Лугано"

Ранее мы уже писали о жесткой реакции соцсетей на вылет "Динамо" из еврокубков. "Лучше исчезнуть, как "Днепр", чем так позориться", – пишут одни болельщики. "Какие еще выводы? Только продажа клуба. Точка", – добавляют другие.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама