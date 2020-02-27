Коронавирус продолжает свирепствовать в Италии: заразившихся уже 400

В Италии, которая заняла третье место по количеству зараженных, после Южной Кореи и Китая, количество случаев заражения коронавирусом, по состоянию на вечер 26 февраля, возросло до 400 человек.

Об этом сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, передает CNN.

Больше всего пострадали область Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерших), Эмилия-Романья (47 случаев, один умерший).

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Также стало известно, что в Италии число жертв в результате заражения коронавирусом COVID-19 увеличилось. Об этом говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 26 февраля, это уже 12 жертва коронавируса в стране.

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Ранее из Италии поступили тревожные новости. Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован среди украинской общины в стране. В Кампании девушка, которая несколько дней чувствовала себя плохо, отправилась в больницу где ее тестировали на COVID-19. Все те, кто вступал в контакт с девушкой, прежде всего семья, которая сопровождала ее в больницу, были помещены в карантин.

При этом в самой Италии паники нет. Местные спокойно ходят на работу. А в свободное время стараются меньше бывать в людных местах и добросовестно следуют инструкциям от руководства страны. Какие настроения у местных жителей, новостям "Сегодня" рассказала украинка Екатерина Зирка, которая сейчас живет в регионе Ломбардия.

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