Коронавирус бушует в Италии: что нужно знать

Тревожные новости начали поступать из Италии еще 22 февраля, когда стало известно, что итальянский пациент, чей тест на коронавирус оказался положительным, умер в больнице города Падуя, на севере Италии. Скончавшемуся было 78 лет, 67-летняя супруга умершего также была госпитализирована с высокой температурой.

Дальнейшие события напоминали пересказ фильма-катастрофы, но с типично итальянским колоритом. Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Маски по 70 евро и закрытый Венецианский карнавал

Все началось с того, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте не исключил возможности приостановления Шенгенского соглашения при необходимости предотвращения распространения коронавируса. С таким заявлением он выступил перед журналистами 21 февраля.

"Пока мы считаем, что в приостановке Шенгена нет необходимости, но если будут складываться условия, которые требуют обеспечения максимальной предосторожности, мы готовы пойти на любые меры для защиты здоровья населения. Пока ситуация под контролем", — заверил премьер-министр.

В результате было принято решение изолировать 10 городов. В частности, на севере страны власти закрыли школы, бары и другие общественные места, сообщает The Journal. По данным медиков, положительный результат на наличие вируса обнаружили у 15 человек в провинции Ломбардии, еще два случая подтверждены в области Венето. Кроме того, по данным региона Ломбардия, около 250 человек находились в изоляции.

Населенный пункт Кодоньо с населением в 15 тысяч человек стал первым закрытым городом – у трех его жителей тесты дали положительный результат на вирус. Среди заболевших оказались 38-летний мужчина и его жена, которая находится на восьмом месяце беременности. Первичное тестирование еще трех человек дало положительный результат на коронавирус, ожидаются окончательные результаты.

Региональная железная дорога Trenord заявила, что ее поезда больше не будут останавливаться на трех станциях в пострадавшем районе. С просьбой не выходить на улицы власти обратились к более чем 50 тысячам человек, а все общественные мероприятия – карнавальные торжества, церковные мессы и спортивные соревнования – были запрещены на срок до недели.

Но несмотря на принимаемые меры, в тот же день, когда стало известно о смерти первого инфицированного коронавирусом итальянца, умерла женщина из провинции Ломбардия. Уже к 22 февраля количество заражений коронавирусом в Италии достигло 50, при этом 39 из них приходятся на Ломбардию (регион со столицей в Милане), еще 12 – в соседней области Венето (столица в Венеции).

Также был зарегистрирован первый случай коронавируса в области Пьемонт. 40-летний мужчина, который контактировал с родственниками в Ломбардии, сейчас находится в больнице Турина. У него небольшая температура.

Но когда в Венеции власти отменили всемирно известный карнавал – тут уже стало не до шуток. По традиции, карнавал в Венеции начался 16 февраля и должен был продлиться до вторника, 25 февраля.

"С вечера воскресенья (23 февраля – Авт.) мы запланировали приостановку венецианского карнавала и других массовых мероприятий, в том числе спортивных. Это продлится до 1 марта включительно", – сказал губернатор Венето Лука Дзайя.

Он пояснил, что решил закрыть, в частности, ярмарки и музеи. Сообщается, что все ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени.

Но несмотря на отмену карнавала, наиболее рьяные его участники надевают костюмы – и выходят к публике.

"Отменять карнавал бессмысленно. Ведь вирус можно подхватить в супермаркете или во время прогулки. А если кто-то, как я, приехал издалека? Мы не боимся, и будем праздновать".

Тем временем, 24 февраля стало известно, что вот уже третий человек умер от последствий коронавируса. Сообщается, что женщина страдала от онкологического заболевания и находилась в больнице Кремоны в тяжелом состоянии. У нее был диагностирован коронавирус.

Кроме того, умер 62-летний итальянец в больнице Сант-Анна в итальянском городе Комо. Сюда он был переведен на выходных из больницы Сант-Анджело-Лодиджано, которая находится в регионе Ломбардия, где ранее зафиксировали резкую вспышку заболеваний. Умерший имел ряд важных хронических заболеваний в прошлом. 23 февраля его состояние резко ухудшилось, и медработники Сант-Анны были вынуждены перевести его из отделения инфекционных заболеваний в реанимацию, где впоследствии он скончался.

Вполне ожидаемо, что на фоне стремительного распространения вируса по стране стоимость санитарных масок достигла колоссального размера. Как сообщает Corriere della Sera, в некоторых интернет-магазинах обнаружены маски по 70 евро за штуку. В связи с этим прокуратура Милана уже открыла дело "относительно неизвестных" по обвинению в "спекулятивных действиях и нарушении правил рынка", за что предусмотрено от полугода до трех лет тюрьмы и до 25 тыс. евро штрафа.

Кроме того, в Красном Кресте сообщили о злоумышленниках, которые представляются добровольцами организации, проникают в дома к пожилым людям под предлогом сделать анализ мазок на коронавирус и грабят их.

Как итальянцы борются с распространением вируса

По данным на 25 февраля, Италия заняла третье место по количеству зараженных, после Южной Кореи и Китая. В течение последних дней там обнаружили более 200 инфицированных COVID-19. Семь человек умерли. Китайский коронавирус атаковал самые северные регионы Италии – Ломбардию и Венето. Там живет четверть населения страны. Как быстро будет распространяться болезнь, местные чиновники прогнозировать не берутся. Как итальянцы борются с распространением вируса? На первый взгляд, чисто по-итальянски.

"Я не гадалка и у меня нет хрустального шара. Это как с землетрясением, меня люди часто спрашивают: "Каков ущерб от подземных толчков?". Все зависит от территории распространения, количества спасателей, необходимого инструментария и финансирования", – заявил глава агентства национальной безопасности Анджело Боррелли.

Сейчас в "инфицированных" регионах улицы дороги пустые, не работают учебные заведения и большинство фирм. 50 тысяч человек должны сидеть по домам – под карантином уже 12 городов. Выезжают оттуда только по специальному разрешению.

Украинка Екатерина Малеванная живет в Италии 15 лет. С острова Сардиния регулярно ездила в Ломбардию по бизнес-делам. Коронавируса не испугалась, и хвалит местную медицину. Уверена, что в отличие от других европейских стран, Италия сработала на опережение. Здесь быстро диагностировали заболевание. И изолировали носителей.

В тренде Коронавирус бушует в Италии: что нужно знать

"Италия – 4000 тестов. Во Франции – 400, в Германии 700. О чем это говорит? При этом страны утверждают о маленьком количестве заболевших.На самом деле это говорит, что через пару недель все взорвется, и будет проводиться та работа, которую Италия уже проводит", – говорит Екатерина.

Пока Италия борется с вирусом внутри, в ЕС опасаются миграции COVID-19 через символические границы между странами. Так, во французском Лионе задержали автобус с итальянцами. Подозрение на коронавирус – у водителя.

"Шофера забрали в больницу для тестирования. Одних пассажиров отпустили, другие остаются в автобусе", – рассказывает, Сальва. Пассажирка автобуса.Сейчас многие итальянцы и туристов лишены привычных развлечений – закрыт всемирно известный театр "Ла Скала" в Милане, пустуют брендовые бутики.

Невероятные приключения украинцев в Италии

Среди инфицированных коронавирусом в Италии нет граждан Украины, заявил 25 февраля посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

"Среди всех 229 лиц (инфицированных коронавирусом в Италии – Ред.) нет украинских граждан. В посольства или генеральные консульства украинские граждане не обращались", – сказал он.

Посольство установило оперативную связь со штабами в двух провинциях, где введен карантин. При этом он уточнил, что карантин введен в 11 городах двух провинций – Падуя и Коллоди. Посольство работает с региональными властями регионов Ломбардия и Венето. В связи с предписанием префекта Милана в генеральном консульстве Украины в Милане прием граждан Украины будет проводиться только в первоочередных делах.

"Именно на требование сегодня мы получили предписание префекта Милана с тем, чтобы временно ограничить прием граждан. Мы вводим также оперативную работу по приему украинских граждан в генеральном консульстве в Милане только в первоочередных делах. Речь идет о потере документов, оформлении выезда на родину, если надо срочно оформить. Речь идет о других срочных делах, (в случае которых – Ред.) консульские услуги будут предоставляться в полном объеме нашим гражданам", – сообщил дипломат.

При этом в самой Италии паники нет. Местные спокойно ходят на работу. А в свободное время стараются меньше бывать в людных местах и добросовестно следуют инструкциям от руководства страны. Какие настроения у местных жителей, новостям "Сегодня" рассказала украинка Екатерина Зирка, которая сейчас живет в регионе Ломбардия.

"Напуганы туристы и заробитчане. А те люди, которые живут в Италии, очень адекватно себя ведут. Они действуют по плану и по тому руководству, которое им дают. Они не паникуют, они не устраивают никаких демаршей. В супермаркетах есть все продукты, банки все работают. Карантин в школах – и все. А в остальном – дороги работают, все прекрасно. Даже людей в масках нет на улицах".

В тот же день, 25 февраля, корреспонденты "Сегодня" встретили пассажиров автобуса, который приехал из Италии, чтобы посмотреть, как соблюдаются меры предосторожности.

Автобус с украинцами выехал из Салерно. Через Рим, Флоренцию и Киев направляется в Херсон. Водитель Назар Олейник говорит, что для перевозчиков и пассажиров ничего не изменилось:

"Мы едем по той зоне, в которой этого нет. Мы едем с юга, мы как раз это все обходим".

Марина Ковалева из Жмеринки вернулась из Неаполя. Никаких проверок в пути не проходила, особых мер безопасности в этом регионе нет.

"Ничего в Неаполе там такого не было, никакого ажиотажа", – говорит туристка.

Кстати говоря, на Львовском автовокзале никаких мер безопасности из-за вируса не предпринимали.

Тем временем премьер-министр Италии назвал причину эпидемии в стране. Джузеппе Конте не видит вины правительства в том, что север страны стал очагом инфекции, и заявляет, что причиной стремительного распространения нового коронавируса COVID-19 в Италии является неправильный подход руководства одной из больниц.

Напомним, что, по последней информации, в Италии насчитывается не менее 230 зараженных коронавирусом COVID-19, шестеро из них скончались – причем трое умерли с начала суток. Более двух десятков пациентов выздоровели.

На этом фоне МИД рекомендовал украинцам не ездить в эту страну, а тем, кто уже оказался в Италии, – избегать поездок в регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где вирус распространился сильнее всего.

Больше о масштабах распространения коронавируса и состоянии зараженных украинцев читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 34 страны: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня"

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