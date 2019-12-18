Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,47
26,2

Пике по-взрослому целует Рамоса на одном из проспектов Барселоны: страсти перед Эль Класико

18 декабря, 12:17

По задумке художнике в изображении защитников есть политический момент

Жерар Пике и Серхио Рамос/Фото ENH Deportes

Жерар Пике и Серхио Рамос/Фото ENH Deportes / Фото: Twitter

Сегодня, 18 декабря, в рамках перенесенного поединка 10 тура чемпионата Испании в Каталонии состоится Эль Класико. Онлайн "Барселона" – "Реал" уже идет на нашем сайте. И перед матчем, когда эмоции всех фанатов на пределе, художник Tvboy нарисовал скандальное граффитина в центре Барселоны на Пасео-де-Грасия.

На изображении на одном из центральных проспектов Барселоны по-взрослому целуются защитник каталонцев Жерар Пике и столп обороны "Реала" Серхио Рамос. Футболисты известны тем, что любят подкалывать друг друга в социальных сетях, а также нередко ругались в распорожении сборной Испании. Испанское издание AS утверждает, что таким образом художник призывает к переговорам между Каталонией и Испанией. Напомним, что каталонский народ хочет получить автономность.

Реклама

Читайте также: Месси рассказал, каким будет матч с "Реалом", который, с вероятностью в 55 процентов, выиграет "Барса"

К слову, два года назад был похожий рисунок, на котором были Лионеля Месси и Криштиану Роналду, но португальский форвард уже покинул Пиренеи. Ранее мы сообщали, что "Барселона" и "Реал" перед Эль Класико будут жить в одном отеле.

В тренде
Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы: известен соперник "Шахтера"

Напомним, что это матч 10-го тура испанской Ла Лиги. Играться поединок должен был еще в октябре, но тогда полиция не смогла гарантировать безопасность его участникам из-за выступления в Барселоне сторонников независимости Каталонии. Встречу перенесли на зиму. Непросто будет стражам порядка и на этот раз. Именно из-за соображений безопасности команды попросили поселиться в одном отеле, чтобы не распылять силы полиции. Об этом сообщили испанские СМИ.

Смотрите также обзор матча "Интер" — "Барселона" – 1:2

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Барселона чемпионат Испании Жерар Пике Серхио Рамос реал Эль Класико

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата Испании
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Реал" спасся в "Валенсии" и другие матчи: расписание, прогноз, результаты 17-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Динамо" – "Лугано": онлайн матча Лиги ЕвропыФутбол
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчей
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчейФутбол
"Шахтер" – "Аталанта": онлайн-трансляция Лиги чемпионовФутбол
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблица
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблицаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...