Пике по-взрослому целует Рамоса на одном из проспектов Барселоны: страсти перед Эль Класико

Жерар Пике и Серхио Рамос/Фото ENH Deportes / Фото: Twitter

Сегодня, 18 декабря, в рамках перенесенного поединка 10 тура чемпионата Испании в Каталонии состоится Эль Класико. Онлайн "Барселона" – "Реал" уже идет на нашем сайте. И перед матчем, когда эмоции всех фанатов на пределе, художник Tvboy нарисовал скандальное граффитина в центре Барселоны на Пасео-де-Грасия.

На изображении на одном из центральных проспектов Барселоны по-взрослому целуются защитник каталонцев Жерар Пике и столп обороны "Реала" Серхио Рамос. Футболисты известны тем, что любят подкалывать друг друга в социальных сетях, а также нередко ругались в распорожении сборной Испании. Испанское издание AS утверждает, что таким образом художник призывает к переговорам между Каталонией и Испанией. Напомним, что каталонский народ хочет получить автономность.

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К слову, два года назад был похожий рисунок, на котором были Лионеля Месси и Криштиану Роналду, но португальский форвард уже покинул Пиренеи. Ранее мы сообщали, что "Барселона" и "Реал" перед Эль Класико будут жить в одном отеле.

Напомним, что это матч 10-го тура испанской Ла Лиги. Играться поединок должен был еще в октябре, но тогда полиция не смогла гарантировать безопасность его участникам из-за выступления в Барселоне сторонников независимости Каталонии. Встречу перенесли на зиму. Непросто будет стражам порядка и на этот раз. Именно из-за соображений безопасности команды попросили поселиться в одном отеле, чтобы не распылять силы полиции. Об этом сообщили испанские СМИ.

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