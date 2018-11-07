По примеру "Црвены Звезды": "Шахтеру" нужно опровергнуть прогноз букмекеров

Европейские букмекеры уверены в поражении "Шахтера", но они тоже ошибаются

В сегодняшнем матче "Манчестер Сити" и "Шахтера" на поле британского суперклуба хозяева будут решать вопрос выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов – за два тура до окончания группового раунда. Но и гостям нужны очки, чтобы побороться с "Лионом" и "Хоффенхаймом" за распределение путевок в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Впрочем, букмекеры в "Шахтер", который в Харькове крупно проиграл "Манчестер Сити" в третьем туре (0:3), не верят. Шанс горняков на победу, по мнению ведущих европейских экспертов, около 4%, на ничью – 8%. Вероятность выигрыша "МанСити" оценивается в 88%.

При этом самый вероятные варианты счета – 3:0 (коэффициент – 6), 2:0 (6,5), 4:0 (7,5). А тот, кто поставит на победу горняков с минимальным счетом 1:0, может в 41 раз увеличить свою ставку.

Впрочем, во вторник букмекеры точно так же не верили в "Црвену Звезду" в матче с "Ливерпулем", но белградцы устроили сенсацию и до перерыва забили два мяча, а после перерыва удержали перевес. Да, они играли дома, но коэффициент на победу хозяев тоже был очень приличный – 15.

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