Почему Малиновский опоздает в сборную на три дня: особая причина полузащитника "Аталанты"

Руслан Малиновский в сборной Украины / Фото: ФФУ

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский таки доедет до сборной Украины, которая 14 ноября проведет товарищеский матч с Эстонией, а 17-го заключительный поединок отбора на Евро-2020 с Сербией. Ранее сообщалось, что у хавбека "сине-желтых" повреждение и Шевченко уже нашел замену Малиновскому: тренер довызвал полузащитника из Бельгии.

На самом деле Малиновский просто присоединится к сборной на три дня позже и пропустит это время подготовки по значительно более приятной причине. Полузащитник бергамцев вместе с женой Роксаной ждет рождение дочери и получил от Андрея Шевченко выходные, чтобы быть с супругой в этот важный для семьи момент. Мы уже писали, что сборная Украины потеряла двух звезд перед матчем с сербами.

Реклама

Напомним, товарищеский матч сборной Украины с Эстонией состоится 14 ноября в Запорожье, а встреча отборочного турнира Евро-2020 с Сербией – 17 ноября в Белграде. С сербами украинцам нужно брать очко, чтобы гарантированно оказаться в числе сеяных на Евро-2020 и, соответственно, получить там соперников попроще.

Отметим, что украинские болельщики не смогут попасть на поединок в Сербии.Это решение принято из соображений безопасности, чтобы избежать конфликтных ситуаций между фанами двух сборных.

Как мы писали ранее, тренер сербов оставил за бортом матча с Украиной звезду "Реала". Коуч балканцев Любиша Тумбакович решил, что Лука Йович, забивавший Андрею Пятову в бытность игроком "Айнтрахта", симулировал травму, когда пропустил поединок сербов с Люксембургом. И в этот раз вообще не вызвал форварда Королевского клуба в национальную команду.

Смотрите, как Руслан Малиновский забивал за "Аталанту" в ворота "Манчестер Сити"

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама