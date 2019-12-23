"Подарочек" под елку: Моуринью на три матча оставили без корейского супероружия

За подлый удар ногой в немца Рюдигера форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин получил внушительный "бан"

Сон и Рюдигер / Фото: Reuters

Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мин дисквалифицирован на три матча за фол на немецком защитнике "Челси" Антонио Рюдигере в матче чемпионата Англии (0:2). Эпизод произошел на 62-й минуте при счете 2:0 в пользу "Челси". Сон, упав в борьбе с Рюдигером, ударил его ногой в корпус. Главный арбитр матча Энтони Тейлор запросил информацию у VAR-ассистента, после чего показал корейцу красную карточку.

Обзор матча "Тоттенхэм" – "Челси" (0:2) с удалением Сона

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Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм Хотспур" подал апелляцию на красную карточку Сона. Если наказание не будет отменено, то форвард пропустит матчи английской Премьер-лиги с "Брайтоном" (26 декабря), "Норвичем" (28 декабря) и "Саутгемптоном" (1 января).

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Напомним, кореец Сон из "Тоттенхэма", подставив своим удалением Жозе Моуринью в матче с "Челси", вошел в историю чемпионата Англии. Нападающий "шпор" стал первым футболистом АПЛ в этом веке, получившим три красные карточки за один год.

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Напомним, ранее арбитр удалил Сон Хын Мина во время матча с "Эвертоном" (1:1). Кореец совершил подкат, который привел к страшной травме португальского хава "ирисок" Андре Гомеша.

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